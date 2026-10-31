Долетит до Москвы: баллистическая ракета FP-9 проходит заключительные испытания, – Fire Point

Украинская компания Fire Point сосредоточилась на разработке баллистических ракет. Одна из них сможет долететь до российской столицы. Вскоре ее применят в бою.

Об этом в эфире телемарафона заявил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

Когда FP-9 нанесет удар по России?

По словам Штилермана, баллистическая ракета FP-9 сейчас проходит заключительные испытания. В ближайшее время ее планируют применить в боевых условиях.

Ракета FP-9 может преодолевать 800 – 850 километров и нести боевую часть весом до 800 килограммов.

Она способна поражать цели глубоко в тылу России, в частности вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Украина впервые нанесла удар по оккупантам баллистической ракетой FP-7 . Конструктор отметил, что в настоящее время использование этой ракеты с обычной фугасной боевой частью экономически нецелесообразно.

Он пояснил, что доставка 200 килограммов взрывчатки на расстояние 300 километров с помощью FP-7 обходится примерно в 600 тысяч долларов. В то же время аналогичную задачу можно выполнить примерно за 50 тысяч долларов, используя другие средства.

Поэтому FP-7 планируют использовать с кассетной боевой частью. Пока что вместо одной такой ракеты выгоднее запускать 16 ракет FP-2.

Будут ли новые разработки крылатых ракет?

Новые модели крылатых ракет производитель разрабатывать не планирует, зато будет наращивать выпуск уже имеющейся ракеты "Фламинго" (F-5).

По словам Штилермана, возможностей "Фламинго" пока достаточно. Поэтому основные ресурсы направили на баллистические разработки, а производство F-5 продолжат увеличивать.

Также компания создает дополнительные производственные площадки, чтобы защитить выпуск ракет от российских ударов.