Военные быстро ее освоили: как удалось сделать крылатую ракету "Фламинго" настолько точной

Ракета "Фламинго" уже показала точность, которая заметно выделяет ее среди других украинских разработок. Один из последних ударов снова привлек внимание к тому, насколько точно она заходит в цель и почему это имеет значение для поражения защищенных объектов.

Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в эфире 24 Канала объяснил, за счет чего "Фламинго" дает такой результат. По его словам, здесь важны сразу несколько вещей – от боевой части до тактики применения и точности данных о цели.

"Фламинго" попала благодаря тактике и точным данным

После удара по российскому заводу, где производят топливо для баллистических ракет, в сети обратили внимание на точность "Фламинго". На видео было видно, что ракета попала не просто в территорию предприятия, а именно в стену цеха. Для такого типа объектов это имеет особое значение, потому что речь идет о прочных сооружениях, рассчитаны на очень серьезные нагрузки.

Вниманию! Удар по Уоткинскому заводу показал точность "Фламинго": одна из ракет попала прямо в стену цеха после маршрута более 1,5 тысячи километров. Вместе с оборудованием под удар попала по меньшей мере одна смена специалистов, а сам завод называли единственным в России предприятием, где производят ракеты для "Искандеров", "Орешника", "Ярса" и "Булавы".

Штилерман объяснил, что при разработке ракеты сразу закладывали большую боевую часть, которая должна была нанести как можно больший ущерб внутри таких производственных площадок. По его словам, в этом случае важна не только сила удара, но и то, чтобы ракета зашла в цель правильно и сработала внутри объекта. Не менее важной оказалась и работа военных, которые быстро подобрали тактику применения новой ракеты.

Это надо поблагодарить военных, потому что для них это была совершенно новая ракета. И они очень быстро подобрали надлежащую тактику применения. Уже три боевых применения прошли, и все три были удачными,

– пояснил Штилерман.

Отдельно он обратил внимание, что "Фламинго" заходит в цель под пологим углом, а не пикирует сверху. Такую схему выбрали, чтобы не подставлять ракету под вражескую противовоздушную оборону. В таком профиле полета решающее значение имеет точное понимание высоты самой цели, потому что от этого зависит финальная точка попадания.

Мы атакуем с пологого угла. И попадание или непопадание всегда связано с тем, насколько точно мы знаем, какую высоту имеет цель и насколько достоверны эти данные,

– подчеркнул он.

Именно сочетание сильной боевой части, правильной тактики и точных данных по объекту, по его словам, и дало тот результат, который увидели после удара.

К слову: после удара по Уоткинскому заводу разрушили гальванический цех, где формируют корпуса для баллистических ракет. Восстановление процессов оценивают в промежутке от 1,5 месяца до полугода, а производство новых "Искандеров" может остановиться минимум на 2 – 2,5 месяца.

Низкий полет и постоянный фидбек усиливают точность "Фламинго"

Отдельно Штилерман обратил внимание, что для "Фламинго" важна не только точка попадания, но и сам подход к цели. Ракету делают менее заметной для вражеских радаров и ведут на малой высоте с огибанием рельефа. При такой схеме решающее значение имеют точные карты местности, потому что именно они позволяют безопасно довести ракету до объекта.

Она не алюминиевая, она композитная. Мы делаем очень большое количество мероприятий, чтобы снизить ее заметность,

– объяснил он.

По словам соучредителя Fire Point, у этой ракеты еще есть пространство для развития, но многое здесь зависит уже от практики применения. После каждого удара команда получает от военных обратную связь, разбирает ошибки и корректирует не только само изделие, но и процессы сбора, развертывания и боевого использования. Именно такая работа и позволяет быстро доводить новую систему до нужного результата.

По всем нашим изделиям это постоянный фидбек-луп. Каждый день и после каждого применения идет просмотр того, что было, просмотр ошибок,

– подчеркнул Штилерман.

Он добавил, что на эффективность влияет очень много мелочей, которые невозможно учесть только на этапе разработки. Такие вещи приходят уже с опытом реального применения, когда военные и производитель постоянно дорабатывают ракету вместе.

