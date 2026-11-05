До 1500 ракет за 100 миллионов: США одобрили продажу Иордании высокоточных APKWS II

Украинские военные используют американские ракеты APKWS II для уничтожения вражеских беспилотников. Теперь, благодаря потенциальному соглашению между США и Иорданией, можно оценить, во сколько обходится такое вооружение иностранным заказчикам.

Об этом сообщает Defense Express.

Сколько может стоить одна ракета APKWS II?

Иордания планирует закупить до 1500 систем APKWS II в различных комплектациях. Это могут быть как готовые боеприпасы, так и отдельные блоки наведения, которые превращают обычные неуправляемые ракеты в высокоточные.

В пакет также войдут пусковые установки, боевые части, ракетные двигатели, взрыватели, учебное оборудование, техническая документация и услуги по обслуживанию.

По подсчетам Defense Express, если разделить максимальную стоимость сделки на количество заявленных систем, получится примерно 66,7 тысячи долларов за единицу.

Однако эта сумма не является фактической ценой одной ракеты, ведь она включает в себя и дополнительное оборудование, и услуги. К тому же указанная в разрешении стоимость является максимально возможной, а не окончательной суммой контракта.

Для сравнения: ранее США одобрили возможную продажу Объединенным Арабским Эмиратам 10 тысяч блоков наведения APKWS II на сумму до 1,041 миллиарда долларов. По аналогичному расчету это составляет примерно 104,1 тысячи долларов за единицу.

Разница может быть связана с модификациями систем, комплектацией, дополнительными услугами и сроками поставки. В то же время официальных объяснений относительно разницы в ценах нет.

Система APKWS II / Фото Defense Express

Как ракеты APKWS II помогают Украине сбивать дроны?

APKWS II созданы на основе 70-миллиметровых неуправляемых ракет Hydra. Благодаря специальному блоку лазерного наведения они могут точно поражать воздушные и наземные цели.

Украинские военные используют такие ракеты для перехвата российских беспилотников. В частности, их применяют с наземных зенитных комплексов Vampire.

В то же время APKWS II можно запускать с самолетов, вертолетов и морских платформ.

По информации Defense Express, США планируют в течение семи лет увеличить годовое производство этих систем с 25 до 35 тысяч единиц.



Запуск ракеты с ЗРК Vampire / Фото L3Harris

Как уже сообщалось на нашем сайте, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для системы Patriot. Оборонный пакет общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов включает ракеты PAC-3 MSE, сопутствующие запчасти и сервисную поддержку.