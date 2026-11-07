"750 в год – это мало": эксперт объяснил, почему ракеты PAC-3 после 2030 года не спасут ситуацию

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В эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что европейские запасы систем противовоздушной обороны исчерпаны, а темпы производства в США не успевают за масштабами атак России. Даже возможные схемы кругового обмена с партнерами пока не способны закрыть небо над украинскими городами.

Почему круговой обмен ракетами не поможет

В частности, специалист прокомментировал идею получить комплексы PAC-2 со складов Испании в обмен на будущие поставки после 2030 года. По его словам, страны Европы уже практически отдали все, что могли, без ущерба для собственной обороны.

То, что могли дать немцы и голландцы, не теряя при этом собственной обороноспособности, они почти все уже отдали. Если передавать дальше, это выйдет за пределы критических значений их национальной безопасности. Передача нескольких ракет вообще не решит проблему защиты от российской баллистики– подчеркнул Константин Криволап.

Производство в США не перекрывает ежемесячные удары врага

По оценкам эксперта, Россия ежемесячно запускает по Украине около 100–120 баллистических ракет, в том числе РМ-48У. В то же время мировые производители Raytheon и Lockheed Martin способны изготовить в этом году не более 750 ракет PAC-3.

Даже если компании начнут производить значительно большее количество ракет, этого все равно не хватит для их сбивания. 750 ракет в год – это совершенно недостаточно для того, чтобы эффективно отражать атаки, с которыми россияне наступают на нас– подытожил авиационный эксперт.

Криволап о нехватке ракет: видео

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что одобренные перехватчики необходимые Украине этой зимой, а не через годы. Аналитики также указывали, что производственный цикл одного такого снаряда продолжается примерно 24 месяца.