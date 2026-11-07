"750 на рік – це замало": експерт пояснив, чому ракети PAC-3 після 2030 року не врятують

Adv

В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив, що європейські запаси систем протиповітряної оборони вичерпані, а темпи виробництва у США не встигають за масштабами атак Росії. Навіть можливі схеми кругового обміну з партнерами наразі не здатні закрити небо над українськими містами.

Чому круговий обмін ракетами не допоможе

Зокрема, фахівець прокоментував ідею отримати комплекси PAC-2 зі складів Іспанії в обмін на майбутні поставки після 2030 року. За його словами, країни Європи вже практично віддали все, що могли, без шкоди власній обороні.

Те, що могли дати німці та голландці з точки зору не втрати власної обороноздатності, вони майже все вже віддали. Якщо передавати далі, це буде виходити за межі критичних значень їхньої національної безпеки. Передача кількох ракет взагалі не вирішить проблему захисту від російської балістики– наголосив Костянтин Криволап.

Виробництво у США не перекриває щомісячні удари ворога

За оцінками експерта, Росія щомісяця запускає по Україні близько 100 – 120 балістичних ракет, зокрема та РМ-48У. Водночас світові виробники Raytheon та Lockheed Martin спроможні виготовити цього року щонайбільше 750 ракет PAC-3.

Навіть якщо компанії почнуть виробляти значно більшу кількість ракет, це все одно не дасть необхідного об'єму для збиття. 750 ракет на рік – це абсолютно замало для того, щоб ефективно відбивати озброєння, з яким росіяни йдуть на нас– підсумував авіаційний експерт.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що схвалені перехоплювачі потрібні Україні цієї зими, а не через роки. Аналітики також вказували, що виробничий цикл одного такого снаряда триває орієнтовно 24 місяці."Іскандер-М"