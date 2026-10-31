Украина может получить одобренные США ракеты для системы Patriot после 2030 года, – СМИ

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу со ссылкой на источники.

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Поставки откладываются

Финансирование этой закупки обеспечивается взносами Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART. Несмотря на острую потребность Украины в средствах противодействия российской баллистике, реальное поступление перехватчиков возможно не раньше, чем после 2030 года, передает Рауфоглу.

Помимо задержки с готовыми боеприпасами, Украина и США до сих пор не согласовали запуск совместного производства перехватчиков. На данный момент Пентагон лишь проводит "дальнейшее рассмотрение" вопроса о предоставлении Киеву соответствующих лицензий.

На практике Киев до сих пор не имеет ни разрешения, ни конкретных сроков для внутреннего производства. Такое заявление может отвлечь внимание от более насущной проблемы: поставки имеющихся перехватчиков в Украину– заявил корреспондент.

Президент Владимир Зеленский после объявления решение о продаже публично подчеркнул несоответствие сроков поставок реальным вызовам войны.

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Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это МОГЛО БЫ быть очень эффективным оборонным пакетом. Однако установлено, что поставки могут начаться ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная необходимость в применении PAC-3– написал украинский лидер.

Напомним, ранее СМИ писали, что глава Пентагона Пит Гегсет отказывается одобрить передачу -перехватчиков к системе Patriot для Украины, за которые союзники уже внесли средства. При этом Владимир Зеленский отмечал, что США и страны Ближнего Востока израсходовали более двух тысяч таких ракет за первые дни войны против Ирана, тогда как Украина получила лишь 24 единицы за 90 дней.