Зеленский объяснил, почему соглашение со США на 500 ракет к Patriot не защитит Украину сейчас

Об этом Владимир Зеленский написал в телеграме. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

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США обещают 500 ракет PAC-3 для Patriot, но через несколько лет: как отреагировал Зеленский?

Владимир Зеленский, реагируя на решение США разрешить продажу ракет PAC-3 для Украины, призвал передать эти средства для Patriot немедленно, а не через несколько лет. Ведь Россия уже сейчас ведет массированную ударную операцию против украинской энергетики – только за последние две недели октября зафиксировано более 30 ударов по энергосети.

Украине нужен пакет ракет со складов США и европейских партнеров прямо сейчас. Президент Украины подчеркнул, что 500 ракет хватило бы для защиты неба в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить сильную позицию на переговорах. Вместе с тем он поблагодарил президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио за разрешение.

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Именно сейчас, еще накануне зимы, Путин начал осуществлять свою ударную операцию против жизнеобеспечения наших городов и общин... Пятисот ракет хватило бы, чтобы закрыть наше небо в ближайшие месяцы– подчеркнул глава государства.

Украина ранее уже просила американских партнеров предоставить зимний пакет поддержки из расчета 100 перехватчиков для систем Patriot в месяц. И сейчас мы просим "принять решения, которые могут гарантировать защиту жизни не послезавтра или еще когда-нибудь позже, а именно тогда, когда существует угроза".

Что известно о решении Госдепа США по PAC-3 для Patriot?

30 октября стало известно, что Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE на сумму 2,1 миллиарда долларов. Важно отметить, что эта сделка полностью финансируется международными партнерами и Украиной без привлечения средств американских налогоплательщиков.

Решение Госдепартамента при этом является лишь первым формальным шагом в рамках программы межправительственных оборонных продаж США. Оно открывает 30-дневный период рассмотрения сделки Конгрессом, после чего правительства смогут подписать официальное письмо о предложении и принятии, а армия США получит право разместить заказ на производство у компании Lockheed Martin.

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Средний срок от момента закупки до первых поставок ракет PAC-3 MSE составляет 29 месяцев – из-за высокого мирового спроса и загруженности производственных линий. В то время как эти ракеты необходимы Украине немедленно – ведь только они способны сбивать самую опасную российскую баллистику.