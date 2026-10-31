Зеленський пояснив, чому угода зі США на 500 ракет до Patriot не захистить Україну зараз

Про це Володимир Зеленський написав у телеграмі. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

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США обіцяють 500 ракет PAC-3 для Patriot, але через роки: як відреагував Зеленський?

Володимир Зеленський, реагуючи на рішення США дозволити продаж ракет PAC-3 для України, закликав передати ці засоби для Patriot негайно, а не за роки. Адже Росія вже зараз веде масовану ударну операцію проти української енергетики – лише за останні два тижні жовтня зафіксовано понад 30 ударів по енергомережі.

Україні потрібен пакет ракет зі складів США та європейських партнерів просто зараз. Президент України наголосив, що 500 ракет вистачило б для захисту неба у найближчі місяці, щоб забезпечити сильну позицію на перемовинах. Та разом із тим і подякував президенту Дональду Трампу та держсекретарю Марко Рубіо за дозвіл.

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Саме зараз, ще напередодні зими, Путін почав реалізовувати свою ударну операцію проти життєзабезпечення наших міст та громад... П’ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями– наголосив глава держави.

Україна раніше вже просила американських партнерів надати зимовий пакет підтримки з розрахунку 100 перехоплювачів для систем Patriot на місяць. І зараз ми просимо "ухвалити рішення, які можуть гарантувати захист життя не післязавтра чи ще колись пізніше, а саме тоді, коли є загроза".

Що відомо про рішення Держдепу США щодо PAC-3 для Patriot?

30 жовтня стало відомо, що Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE на суму 2,1 мільярда доларів. Важливо зазначити, що цю угоду повністю фінансують міжнародні партнери та Україна без залучення грошей американських платників податків.

Рішення Держдепартаменту при цьому є лише першим формальним кроком у межах програми міжурядових оборонних продажів США. Воно відкриває 30-денний період розгляду угоди Конгресом, після чого уряди зможуть підписати офіційний лист про пропозицію та прийняття, а армія США дістане право розмістити замовлення на виробництво у компанії Lockheed Martin.

Середній час від моменту закупівлі до перших поставок ракет PAC-3 MSE становить 29 місяців – через високий світовий попит та завантаженість ліній. Тоді як ці ракети необхідні Україні негайно – адже лише вони здатні збивати найнебезпечнішу російську балістику.