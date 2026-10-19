Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных офицеров.

На Украину пытаются оказать давление

По словам собеседников, соответствующие контракты на поставку баллистических перехватчиков долгое время остаются неподписанными в Пентагоне. Это происходит в условиях ежедневных российских баллистических ударов по гражданской инфраструктуре, когда запас средств ПВО иссякает.

Хегсет имеет контракты на ракеты Patriot на своем столе. Он их не подписывает,

– подчеркнул украинский чиновник на условиях анонимности.

Источники издания связывают задержку с напряженностью между Киевом и администрацией Дональда Трампа из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США неоднократно критиковал эти операции на фоне внутренних проблем с ценами на топливо.