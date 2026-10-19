Об этом глава государства сообщил на своем Telegram-канале.

Оружие против дронов и задержки с оказанием помощи

Зеленский заявил, что министр обороны Украины, министр иностранных дел и команда Офиса Президента получили неотложные задания по контактам с партнерами для ускорения оказания поддержки противовоздушной обороне.

Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также отсрочки отдельных видов жизненно необходимого вооружения на уровне Министерства обороны США,

– сообщил президент.

Все результаты контактов чиновники должны подвести на вечернем совещании.

Кроме того, вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными Силами было согласовано расширение производства турелей, успешно сбивающих "Шахеды". Украина наращивает заказы на это вооружение, а также ускоряет организационные, финансовые и производственные процессы.

Зеленский добавил, что также ожидает доклад дипломатов о сотрудничестве с государствами Балтии для логистики.

Накануне украинский лидер сообщил, что Вашингтон задерживает отправку уже приобретенных ракет-перехватчиков в системы Patriot по программе PURL. По словам Зеленского, американская сторона поставляет 12 ракет в месяц, что в разы меньше предыдущих темпов поставки.