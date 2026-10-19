Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зброя проти дронів та затримки допомоги

Зеленський заявив, що міністр оборони України, міністр закордонних справ і команда Офісу Президента отримали невідкладні завдання щодо контактів із партнерами для прискорення підтримки протиповітряної оборони.

Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах,

– повідомив президент.

Усі результати контактів посадовці мають підсумувати на вечірній нараді.

Крім того, разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил було погоджено розширення виробництва турелей, які успішно збивають "Шахеди". Україна нарощує замовлення на це озброєння, а також прискорює організаційні, фінансові та виробничі процеси.

Зеленський додав, що також очікує доповіді дипломатів щодо співпраці з державами Балтії для логістики.

Напередодні український лідер повідомив, що Вашингтон затримує відправлення вже придбаних ракет-перехоплювачів до систем Patriot за програмою PURL. За словами Зеленського, американська сторона постачає 12 ракет на місяць, що в рази менше за попередні темпи постачання.