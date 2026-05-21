Украина сосредоточилась на создании дешевых ракет для сбивания "Шахедов", – Федоров
- Министерство обороны Украины сосредоточилось на разработке дешевых ракет для противодействия атакам "Шахедов", уже начались первые тестирования.
- Параллельно Украина разрабатывает эффективные дроны-перехватчики, которые вызвали интерес у США и других стран, значительно снижая затраты на защиту от беспилотников.
Министерство обороны по приказу президента сфокусировалось на создании дешевых ракет для отражения шахедных атак. Есть определенные успехи.
Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной результатам работы, передает 24 Канал.
Что известно о создании ракет-перехватчиков?
Федоров рассказал, что специалисты уже нашли решение, которые близки к готовности. Даже начались первые тестирования.
Наша задача – масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени – зимы. Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed,
– сказал министр.
Он пояснил, что новые решения помогут дополнительно защитить критическую инфраструктуру, кроме использования дронов-перехватчиков.
Для этого выдаются гранты, масштабируется производство и перезапускается рекрутинг команд.
К слову, Федоров рассказал, что продолжается развитие системы "малой ПВО". Именно благодаря ей уровень сбивания дронов значительно улучшился – за последние 4 месяца он увеличился вдвое, а поставки перехватчиков выросло в 2,6 раза.
Как работает обновленная украинская ПВО?
Украина разработала эффективные дроны-перехватчики, которые помогли изменить математику войны. Удалось существенно снизить расходы на противодействие дешевым дронам.
В эксклюзивной колонке для 24 Канала Павла Гвозденко, заместитель командира отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун", заметил, что украинские технологии противодроновой защиты вызвали интерес у США и других стран. Это свидетельствует о важности украинских инноваций в мировой системе безопасности.
Еще в марте, вскоре после обострения на Ближнем Востоке, союзники заинтересовались в дешевых дронах-перехватчиках, чтобы использовать их вместо дорогих ракет Patriot для уничтожения иранских "Шахедов" над ближневосточными странами.
В материале 24 Канала "Миссия "Закрыть небо"" бойцы 66 бригады, которые работают с дронами-перехватчиками и уничтожают российские БпЛА, рассказали, что дроны-перехватчики могут быть многоразовыми. После неудачной атаки они могут вернуться на позицию, там им заменяют только батареи, если другие части не пострадали.
Также недавно впервые удалось перехватить "Шахед" с помощью дрона, запущенного с надводной платформы. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что разворачивать ПВО нужно именно вдоль линии побережья, а сбивать цели не над землей, а над морем.