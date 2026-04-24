США уже потеряли более 1000 ракет Tomahawk в войне с Ираном, – WSJ

Соединенные Штаты потратили значительную часть своих боеприпасов во время войны с Ираном. Это вызвало беспокойство среди части американских чиновников относительно готовности страны к возможному конфликту с Китаем, в частности в случае вторжения на Тайвань.

Среди потерь, в частности, и ракеты Tomahawk. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Что известно о потерях американцев в Tomahawk в войне с Ираном?

По словам чиновников США, с начала войны 28 февраля американские силы использовали более 1 000 крылатых ракет большой дальности типа Tomahawk, а также от 1 500 до 2 000 ракет противовоздушной обороны, включая Thaad, Patriot и Standard Missile.

Полное восстановление этих запасов может занять до 6 лет, что уже вызвало дискуссии в администрации по корректировке военных планов.

В то же время в Пентагоне отмечают, что США готовятся к различным сценариям и пока не видят признаков неизбежного конфликта с Китаем. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом Дональдом Трампом в Пекине в ближайшее время.

Американская разведка в марте оценила, что Китай вряд ли начнет войну против Тайваня в 2027 году и не имеет четких сроков объединения, хотя стремится установить полный контроль над островом до 2049 года.

Часть чиновников отвергает утверждение о снижении боеготовности США. Командующий американскими силами в Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро заявил в Конгрессе, что война с Ираном, наоборот, дает военным ценный боевой опыт.

Пока я не вижу никакого реального вреда для нашей способности сдерживать Китай,

– сказал он.

В Белом доме также опровергли информацию о критическом истощении запасов.

"Вся предпосылка этой истории является ложной. Соединенные Штаты имеют самую мощную армию в мире, полностью обеспеченную достаточным количеством оружия и боеприпасов", – сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

В то же время аналитики обращают внимание на быстрое сокращение запасов. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, использованные в Иране боеприпасы могут составлять около 27% запасов Tomahawk, более 80% перехватчиков Thaad и более двух третей ракет Patriot.

Уйдут годы, прежде чем мы сможем восстановить эти запасы,

– отметил советник центра Марк Кансьян.

В Пентагоне уже работают над увеличением производства боеприпасов и призывают оборонные компании наращивать мощности. Администрация также просит Конгресс выделить 350 миллиардов долларов на пополнение арсенала в бюджете на 2027 год.

Несмотря на это, президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США имеют "практически неограниченный запас боеприпасов среднего и верхнего уровня".

Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала объяснил, что Дональд Трамп оказался во временной ловушке и не может долго тянуть войну в Иране. По мнению эксперта, в Тегеране это понимают и используют паузы в переговорах в свою пользу.

