Немецкий оборонный концерн Rheinmetall работает над созданием человекоподобных роботов для военных. Первые прототипы планируется представить в течение 15–18 месяцев, то есть в 2028 году. Пока инженеры разрабатывают верхнюю часть туловища и систему координации рук, а конкретные задачи будущих роботов еще не определены.

Немецкая компания Rheinmetall приступила к разработке военных роботов-гуманоидов, сообщает Hartpunkt со ссылкой на интервью генерального директора концерна Армина Паппергера телеканалу RTL/ntv.

По его словам, компания активно инвестирует в это направление и рассчитывает продемонстрировать первые экспериментальные образцы через 15–18 месяцев. Речь идет о роботах, специально разработанных для военных нужд, а не об адаптации готовых бытовых моделей.

Rheinmetall пока разрабатывает руки боевого робота

По словам Паппергера, нынешний этап проекта сосредоточен на верхней части тела гуманоида. Инженеры работают над координацией двух роботизированных рук, которые должны выполнять сложные движения и взаимодействовать с окружающими предметами.

Это одно из важнейших отличий гуманоида от обычного наземного роботизированного комплекса. Колесный или гусеничный НРК может перевозить боеприпасы или вести огонь из дистанционного модуля, тогда как человекоподобная машина потенциально способна работать с обычными инструментами, открывать двери и выполнять другие задачи, для которых сегодня требуются руки военнослужащего.

Однако Rheinmetall пока не продемонстрировала готового робота и не сообщила его характеристики. В частности, неизвестны рост, масса, грузоподъемность, продолжительность автономной работы и возможное вооружение. Производитель также не уточнил, будут ли первые прототипы иметь две ноги или же на начальном этапе будут использовать другую платформу передвижения.

Почему гуманоиды могут быть полезны на войне

Человекоподобные роботы обладают потенциальным преимуществом там, где инфраструктура создавалась для людей. Они могли бы работать в зданиях, подвалах, на лестницах, в узких коридорах и других местах, где использование обычного наземного робота затруднено.

Среди возможных задач таких машин рассматривают доставку снаряжения, разведку помещений, работу с опасными предметами и выполнение других операций, во время которых военные рискуют жизнью. Однако это общие возможности гуманоидной робототехники, а не подтвержденные характеристики разработки Rheinmetall.

Подобные технологии уже испытывают в Украине. Как ранее сообщал "Милитари 24", американская компания Foundation отправила роботов Phantom MK-1 для испытаний в условиях войны. Их рассматривали в первую очередь для транспортировки грузов и работы на опасных участках.

В то же время Армия США уже отобрала технологии для будущих военных гуманоидов, уделяя внимание защите, энергоснабжению и системам управления.

Почему роботы-солдаты еще не готовы к фронту

Несмотря на значительный прогресс в робототехнике, создать гуманоида для реального боя гораздо сложнее, чем научить его ходить или переносить грузы в лаборатории.

Робот должен удерживать равновесие на неровной поверхности, работать под дождем и в мороз, выдерживать удары и сохранять работоспособность после повреждений. Еще одна проблема заключается в энергопотреблении, ведь сложные движения рук и ног требуют значительного количества электроэнергии.

Отдельный вопрос касается искусственного интеллекта. Машина должна распознавать окружающие предметы, ориентироваться в непредсказуемых условиях и правильно реагировать на изменение обстановки. Именно поэтому появление прототипа в 2028 году не означает, что Rheinmetall тогда же начнет поставки роботов в боевые подразделения.

Как ранее военный эксперт Юрий Гуменчук объяснял это в эфире "Милитари 24", полноценная замена военнослужащих роботами требует существенного прогресса в автономности, проходимости и искусственном интеллекте.

Паппергер пока не назвал ни бюджета разработки, ни сроков возможного серийного производства. Также неизвестно, рассматривает ли Бундесвер закупку таких машин. Таким образом, Rheinmetall лишь приступает к созданию нового класса военной техники, практические возможности которого еще предстоит продемонстрировать.