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Німецький Rheinmetall розпочав розробку військових роботів-гуманоїдів, повідомляє Hartpunkt з посиланням на інтерв'ю генерального директора концерну Арміна Паппергера для RTL/ntv.

За його словами, компанія активно інвестує в цей напрям і розраховує показати перші експериментальні зразки через 15–18 місяців. Йдеться про роботів, спеціально розроблених для військових потреб, а не про адаптацію готових побутових моделей.

Rheinmetall поки розробляє руки бойового робота

За словами Паппергера, нинішній етап проєкту зосереджений на верхній частині тіла гуманоїда. Інженери працюють над координацією двох роботизованих рук, які повинні виконувати складні рухи та взаємодіяти з навколишніми предметами.

Це одна з найважливіших відмінностей гуманоїда від звичайного наземного роботизованого комплексу. Колісний або гусеничний НРК може перевозити боєприпаси чи вести вогонь із дистанційного модуля, тоді як людиноподібна машина потенційно здатна працювати зі звичайними інструментами, відчиняти двері та виконувати інші завдання, для яких сьогодні потрібні руки військовослужбовця.

Проте Rheinmetall поки не показав готового робота та не повідомив його характеристик. Зокрема, невідомі зріст, маса, вантажопідйомність, тривалість автономної роботи й можливе озброєння. Виробник також не уточнив, чи матимуть перші прототипи дві ноги, або ж на початковому етапі використовуватимуть іншу платформу пересування.

Чим гуманоїди можуть бути корисними на війні

Людиноподібні роботи мають потенційну перевагу там, де інфраструктуру створювали для людей. Вони могли б працювати у будівлях, підвалах, на сходах, у вузьких коридорах та інших місцях, де використання звичайного наземного робота ускладнене.

Серед можливих завдань таких машин розглядають доставку спорядження, розвідку приміщень, роботу з небезпечними предметами й виконання інших операцій, під час яких військові ризикують життям. Однак це загальні можливості гуманоїдної робототехніки, а не підтверджені характеристики розробки Rheinmetall.

Подібні технології вже випробовують в Україні. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, американська компанія Foundation відправила роботів Phantom MK-1 для тестування в умовах війни. Їх розглядали насамперед для транспортування вантажів і роботи на небезпечних ділянках.

Водночас армія США вже відібрала технології для майбутніх військових гуманоїдів, приділяючи увагу захисту, енергоживленню та системам управління.

Чому роботи-солдати ще не готові до фронту

Попри значний прогрес робототехніки, створити гуманоїда для справжнього бою набагато складніше, ніж навчити його ходити або переносити вантажі в лабораторії.

Робот повинен утримувати рівновагу на нерівній поверхні, працювати під дощем і в мороз, витримувати удари та зберігати працездатність після пошкоджень. Ще одна проблема полягає в енергоспоживанні, адже складні рухи рук і ніг потребують значної кількості електроенергії.

Окреме питання стосується штучного інтелекту. Машина повинна розпізнавати навколишні предмети, орієнтуватися в непередбачуваних умовах і правильно реагувати на зміну обстановки. Саме тому поява прототипу у 2028 році не означає, що Rheinmetall тоді ж розпочне постачання роботів до бойових підрозділів.

Як раніше пояснював Мілітарі 24 військовий експерт Юрій Гуменчук, повноцінна заміна військовослужбовців роботами потребує суттєвого прогресу в автономності, прохідності та штучному інтелекті.

Паппергер поки не назвав ані бюджету розробки, ані термінів можливого серійного виробництва. Також невідомо, чи розглядає Бундесвер закупівлю таких машин. Отже, Rheinmetall лише починає створення нового класу військової техніки, практичні можливості якого ще належить продемонструвати.