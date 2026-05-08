Россия планирует произвести более 7 миллионов FPV-дронов в 2026 году, –Сирский

Страна-агрессор продолжает развивать технологии беспилотных систем, поставлять в войска ударные дроны с турбореактивными двигателями и разворачивать новые подразделения для противостояния украинским БПЛА. Кроме того, противник имеет план по созданию более чем 7 миллионов FPV-дронов только за текущий 2026-й год.

Об этом после заслушанного доклада военной разведки сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно о развитии технологий БпЛА в России?

В 2026 году противник планирует изготовить около 7,3 миллиона FPV-дронов, а также почти 7,8 миллиона боевых частей для беспилотников различных типов. Кроме того, оккупанты увеличивают поставки в войска ударных БпЛА с турбореактивными двигателями.

К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что реактивные беспилотники представляют серьезную угрозу из-за высокой скорости полета, однако их можно обнаруживать по тепловому следу.

Украинская сторона фиксирует изменения и намерения оккупантов, анализирует их и учитывает в собственном военном планировании. В то же время, как отметил Сырский, Россия в срочном порядке, вне утвержденных программ, формирует дополнительные подразделения для борьбы с украинскими дронами – речь идет о 4 новых полках, 24 дивизионах и 162 батареях.

Также противник усиливает многоуровневую систему ПВО вокруг Москвы и Краснодарского края. Фактически вражеская армия активно расширяет свои силы беспилотных систем, во многом перенимая украинские технические, тактические и организационные подходы.

Интересно! Российские спецслужбы пытались получить секретную информацию от компании TechEx. Так, агенты врага даже установили "прослушку" в кабинете главного инженера, однако украинские спецслужбы сорвали операцию. Для дезориентации врага ему передали ложные данные, что позволило избежать утечки важной информации.

Несмотря на все вызовы, мы продолжаем удерживать инициативу и задавать темп. Наше преимущество в FPV-дронах растет,

– подчеркнул Сырский.

Чем соответствуют украинские дроны?

Как отмечает главнокоамндувач ВСУ, начиная с декабря, уже пятый месяц подряд подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины ликвидируют больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать.

Только за апрель украинские беспилотные комплексы выполнили почти 357 тысяч боевых задач. В частности под украинским огнем оказалось более 160,7 тысяч подтвержденных целей.

Между тем в России все чаще признают, что наши дроны способны долетать до их глубокого тыла. Поэтому оккупанты усиливают систему ПВО и опасаются атаки беспилотников на 9 мая.

Важным является преимущество и в аспекте развития дронов-перехватчиков. В частности, беспилотники модели P1-SUN уничтожили 5 российских БпЛА типа "Гербера", которые несли FPV-дроны.

8 мая Россия оказалась под масштабной атакой беспилотников и ракет дронов и ракет. Взрывы и пожары зафиксировали, в частности, в Ярославле и Ростове. В Ростове повреждения получило предприятие "Ростовагропромзапчасть", а в Ярославле вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Славнафта-ЯНОС".

После удара беспилотника по зданию "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону на юге России временно приостановили работу 13 аэропортов. Авиакомпании вынуждены срочно менять графики рейсов.

Также дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. После удара на предприятии возник пожар, персонал эвакуировали.