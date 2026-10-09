Россия испытывает новый реактивный зенитный дрон "Росчерк" и разрабатывает перехватчик на 800 км

Российская компания "ДОФА-Тек" приступила к испытаниям нового реактивного зенитного беспилотника ДФ-1 "Росчерк" с дальностью полета до 250 километров и скоростью 500 километров в час. Этот дрон предназначен для перехвата украинских дальнобойных БПЛА, а в разработке у противника уже находится более мощная версия ДФ-3 "Гадюка" с дальностью до 800 километров.

Как сообщает издание Defense Express, в ходе отраслевого форума "ДронКонгресс-2026" разработчики впервые раскрыли технические детали нового зенитного беспилотника цельнометаллической конструкции. При массе всего 15 килограммов аппарат способен нести до 1,5 килограмма боевой части и находиться в воздухе до 50 минут.

Какие характеристики имеет "Росчерк"?

Запуск дрона "Росчерк" осуществляется с направляющих с помощью стартового твердотопливного реактивного ускорителя, который обеспечивает быстрый набор высоты и разгон. Его крейсерская скорость составляет 400 километров в час, а в экономичном режиме полета аппарат движется со скоростью 200 километров в час.

В настоящее время БПЛА "Росчерк" находится на стадии заводских испытаний, а следующие публичные тесты разработчики запланировали на ноябрь этого года. Сведений о системах связи и наведения аппарата компания пока не разглашает.

Что известно о более мощном перехватчике "Гадюка"?

Помимо первой модели, предприятие "ДОФА-Тек" работает над значительно более крупным зенитным дроном ДФ-3 "Гадюка" весом 240 килограммов. Для этой разработки заявлена максимальная скорость до 850 километров в час и крейсерская – 650 километров в час, что, по оценкам специалистов, может позволить перехватывать отдельные типы крылатых ракет.

Будущий российский реактивный зенитный дрон ДФ-3 "Гадюка" / Фото из открытых источников

Аэродинамическая форма перехватчика "Гадюка" на обнародованных изображениях оказалась подозрительно похожа на итальянский легкий истребитель-бомбардировщик Aeritalia G.91. Очевидно, конструкторы просто позаимствовали удачную планерную схему западного самолета для создания собственного беспилотника с большим радиусом действия.

Какой еще ударный дрон разрабатывают россияне?

Параллельно создается также дальнобойный ударный беспилотник ДФ-5 "Искра" с заявленной дальностью до 1200 километров и взлетной массой 120 килограммов. Однако оба проекта, "Гадюка" и "Искра", находятся на ранних стадиях разработки, поэтому до выхода на заводские испытания пройдут месяцы.

Как мы уже писали, противник регулярно ищет средства противодействия дальнобойным украинским ударам по военной и промышленной инфраструктуре. Ранее враг уже пытался применять кустарные методы защиты важных объектов от БПЛА, однако разработка специализированных реактивных перехватчиков свидетельствует о переходе к более системным решениям.