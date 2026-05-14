Россияне уничтожили офис украинской оборонной компании

Офис украинской оборонной компании Skyeton в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате массированной комбинированной атаки на столицу ночью 14 мая.

Об этом сообщила сама компания в LinkedIn. Там рассказали известные на данный момент детали.

Что заявили в компании?

Skyeton заявила, что в компании заранее осознавали риск российской атаки на их предприятие, поэтому производственные мощности заблаговременно рассредоточили по разным регионам Украины, а также частично перенесли за границу.

Компания продолжит свою работу и поставки беспилотных технологий Силам обороны Украины, чтобы приблизить день, когда мы и наши близкие наконец будем в безопасности и под мирным небом на своей земле,

– отметили в сообщении.

Информации о погибших или пострадавших среди работников предприятия не поступало. В комментариях пользователи выразили соболезнования из-за российской атаки и пожелали скорейшего восстановления работы компании.

Что известно о Skyeton?

Skyeton является одним из ведущих украинских производителей разведывательных БпЛА, которые используют для корректировки огня. Ее технику украинские военные используют для наблюдением за полем боя и обнаружения целей.

Самой известной разработкой компании называют авиационный комплекс Raybird, известный под названием ACS-3. Он находится в эксплуатации украинского войска с 2018 года. Вышеупомянутая компания принадлежит к промышленной группе Karbon.

Ее в 1997 году основал предприниматель Роман Степура. Группа также развивает проекты в сферах автоматизации платежей, вендинга, солнечной энергетики, производства модульных АЗС и сборных домов, а не только беспилотники.