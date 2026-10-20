Почему Польша не может передать Украине ракеты для системы Patriot: Сикорский назвал причину

Польша в настоящее время не может передать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за отсутствия свободных запасов. В то же время в Варшаве призывают другие страны НАТО, располагающие такими средствами, поделиться ими с Киевом на фоне масштабных российских обстрелов.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству PAP.

Что Сикорский сказал о дефиците ракет для Patriot?

Отвечая на вопрос об истощении украинских запасов ракет для систем Patriot, глава польской дипломатии признал, что это является реальной проблемой. По его словам, после атак на Иран глобальный дефицит ракет-перехватчиков значительно возрос. В то же время Россия производит больше ракет, чем у Запада есть средств для их уничтожения.

Сикорский подчеркнул, что в Альянсе еще остаются государства, способные передать такие боеприпасы, однако Польша к этой группе уже не относится. Несмотря на это, Варшава продолжает поддерживать Украину всеми доступными способами и присоединяется к международным призывам предоставить Киеву необходимые ракеты-перехватчики из арсеналов других союзников.

Также министр затронул вопрос финансовой помощи, напомнив о европейском займе на 90 миллиардов евро, средства из которого продолжают поступать в Украину. Что касается конфискации замороженных активов российского ЦБ, Сикорский отметил, что дозимовки до зимы не ожидается. В настоящее время Еврокомиссия ищет креативные решения, которые защитили бы Бельгию, блокирующую соглашение, от односторонних рисков из-за возможных российских судебных исков.

Что известно о дефиците ракет для систем Patriot в Украине?

Украина столкнулась с критической нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне постоянных российских атак. Известно, что по состоянию на середину октября запасы этих боеприпасов были почти полностью исчерпаны.

Ситуацию обостряют масштабные обстрелы баллистическими ракетами. В частности, в ночь на 19 октября Россия совершила атаку на Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, были погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не является приоритетом для США в поставках ракет PAC-2 и PAC-3, поскольку большинство перехватчиков направляют на Ближний Восток. Из-за этого Киев вынужден договариваться с различными союзниками о передаче даже небольших партий боеприпасов.

В то же время, по информации The Washington Post, администрация Дональда Трампа до сих пор не одобрила передачу Украине части ракет-перехватчиков от других стран. Глава Пентагона Пит Хегсет официально не отклонил соответствующие запросы, однако и не утвердил их.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио опроверг намеренную задержку поставок. По его словам, задержки связаны с высоким мировым спросом на ракеты-перехватчики, а американская политика поддержки Украины остается неизменной.