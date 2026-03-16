SAMP/T NG против "Искандеров": может ли новая ПВО заменить Patriot и сбивать российскую баллистику в Украине

После каждого массированного удара по Украине становится актуальным вопрос ракет к системам ПВО, которые могут сбивать российскую баллистику. Сейчас это только американский Patriot, ракеты PAC-3 к которому выпускаются только в Штатах в недостаточном количестве для всех нынешних конфликтов в мире.

Именно поэтому слова президента Владимира Зеленского о новой итало-французской системе SAMP/T NG для Украины звучат как заявка на практический экзамен. Зеленский в марте заявил, что в 2026 году Украина получит систему и протестирует ее против баллистики после договоренностей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В этой истории главное то, что именно Украина проверит, сможет ли SAMP/T справиться в боевых условиях против "Искандеров". По словам президента, европейская система станет первой альтернативой "Петриотам". И в случае успешных испытаний Украина будет первой в очереди.

24 Канал на основе экспертного мнения Анатолия Храпчинского, авиационного эксперта и директора по развитию оборонного предприятия, подробно рассказывает о характеристиках SAMP/T и что она может изменить для Украины.

Какие характеристики SAMP/T и история ее создания?

SAMP/T – продукт франко-итальянской кооперации. Зенитно-ракетный комплекс разработан европейским консорциумом EUROSAM, в который входят MBDA Italy, MBDA France и Thales. На сайте EUROSAM зафиксирован политический старт 26 октября 1988 года, когда Франция и Италия подписали соглашение о совместной разработке программы Future Surface-to-Air Family (FSAF).

В 1989-м создали совместное предприятие, а с 1996 года сотрудничество расширили на Великобританию, которая производит PAAMS, корабельную составляющую ПВО. Это описано в таймлайне.



ПВО SAMP/T / Фото EUROSAM

Важно! В "железе" SAMP/T это батарея: командный пункт, радар и пусковые установки, вертикально запускающие ракеты семейства Aster. Для поколения New Generation (NG) EUROSAM описывает состав батареи: до шести пусковых по восемь ракет на каждой (до 48 готовых), один модуль управления (C2) и новый многофункциональный радар с обзором 360 градусов (GF300 или Kronos GMHP).

К теме Перехватывают баллистику, – авиаэксперт сказал, как новые SAMP/T изменят украинскую ПВО

Там же указано рамку, что поставки SAMP/T NG должны начаться с 2026 года.

То, что сегодня беспокоит Украину больше всего – противобаллистическая часть. В техническом письме MBDA для SAMP/T NG прямо декларируются 360-градусное покрытие, антибаллистические возможности и дальность до 150 километров против самолетов с высотным классом около 25 километров.



Характеристики SAMP/T NG / Инфографика 24 Канала

Интересно! Зимой 2025 года итальянская оборонная компания Leonardo представила новую многоуровневую систему противовоздушной обороны – "Купол Микеланджело" (Michelangelo Dome). Она должна защитить города Европы и критическую инфраструктуру от угроз, которые несет современная война. Эта система с применением ИИ может выявлять и сбивать ракеты, беспилотники и даже гиперзвуковые ракеты до того, как они нанесут вред – по принципу, похожему на израильский комплекс "Железный купол".



Leonardo пытается создать еще одну ракетную экосистему, хотя в Европе уже есть готовые решения, среди которых и SAMP/T. В условиях современной угрозы, когда война разворачивается очень быстро, стоит говорить об унифицированной системе, в которую может войти та же франко-итальянская SAMP/T, и немецкая IRIS-T, и Patriot, и израильские решения типа Iron Dome, отмечал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский 24 Каналу.



ПВО SAMP/T / Фото EUROSAM

Не менее показательны "полевые" параметры:

скорострельность (восемь ракет примерно за 10 секунд с одной пусковой);

минимальную потребность в обслуге (три человека для работы системы);

авиатранспортабельность самолетом класса C-130.

Интересно! В сентябре 2024 года Франция заказала у производителя дополнительные семь ЗРК SAMP/T. Тогда стоимость этого пакета оценивалась в 500 миллионов евро.

Как пишет EUROSAM в презентации, модификация NG имеет современный тактический радар для воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Многофункциональный радар оснащен антенной AESA, построенной на основе GaN-технологии (нитрида галлия) с современной системой обработки сигналов. Это обеспечивает высокую вероятность обнаружения и точность сопровождения целей, даже в сложных условиях – при сильных помехах и использовании средств радиоэлектронного противодействия.

Важно! Система может быть развернута менее чем за 15 минут только двумя операторами. Радар отвечает требованиям высокой мобильности и может транспортироваться автомобильными дорогами, железной дорогой и авиацией. Радар обнаруживает цели на расстоянии около 350 километров и может сопровождать более 1000 целей на 360 градусов.

Единственная ракета для поражения всех типов угроз для NG – это Aster, предназначенная для выполнения задач от малой до большой дальности, включая самооборону системы.

На начальной фазе полета ракета движется по инерционной системе наведения, получая обновленные координаты цели от системы SAMP/T. На завершающей фазе применяется активная радиолокационная головка самонаведения, что обеспечивает высокую точность поражения при любых погодных условиях.

К теме Сбивает "Кинжалы" и баллистику: что за новая ракета ASTER B1NT и защитит ли ЕС от России

Основные характеристики:

максимальная скорость: Mach 4.5;

дальность – более 150 километров;

огневая мощность – восемь ракет запускаются за 10 секунд;

успешность запусков составляет 98%;

уникальная технология PIF-PAF.

Для страны, находящейся под постоянным огнем, все перечисленные параметры означают возможность быстро перебрасывать батарею туда, где есть угроза, и с высокой успешностью ее ликвидировать.

Обратите внимание! Стоит заметить, что SAMP/T относятся к дорогостоящим комплексам средней дальности с ракетами Aster и не предназначены для массового перехвата дешевых целей, отмечал Анатолий Храпчинский. Говорится о "Шахедах" и других беспилотниках, которыми Россия атакует Украину.

Когда Украина впервые получила SAMP/T?

Официальная точка отсчета – 3 февраля 2023 года. В тот день министерство обороны Италии сообщило, что Рим и Париж согласовали последние технические детали для совместной передачи Украине SAMP/T весной 2023-го; в коммюнике она названа "первой европейской противоракетной системой" итало-французского производства.

19 июня 2023 года французский президент публично подтвердил, что батарея уже развернута в Украине и защищает ключевые объекты и жизни. Это заявление процитировал итальянский общественный вещатель RaiNews; там же систему назвали эквивалентом Patriot для европейской обороны.

Читайте также Хватит ли ракет для Patriot: эксперт объяснил, что должны делать Украина и Европа

В 2024 году Reuters сообщило о решении Италии предоставить Украине второй комплекс SAMP/T (MAMBA). Говорилось, что батарея способна сопровождать десятки целей и перехватывать до десяти одновременно; также она названа единственной европейской системой, способной перехватывать баллистические ракеты.



ПВО SAMP/T / Фото EUROSAM

Важно! Анатолий Храпчинский подчеркивал 24 Каналу, что в вопросе ПВО не хватает правильного взаимодействия. В частности, Франция могла бы предложить модернизацию систем SAMP/T, чтобы повысить их эффективность в перехвате баллистических целей, а также привлечь дополнительное финансирование, которое могло бы быть направлено на защиту Украины.

Понимая риторику Соединенных Штатов, я все же смотрел в сторону того, что надо делать что-то свое, и в этом случае франко-итальянская SAMP/T могла бы стать той системой, которую можно улучшить, объединить усилия, чтобы производители этой системы проводили в Украине "полевые испытания", – говорит Храпчинский.

В ноябре 2025-го министерство обороны Украины сообщило о десятилетней декларации намерений с Францией, где прямо упомянута потенциальная закупка восьми систем SAMP/T (по шесть пусковых в каждой) вместе с радарами и другим вооружением.

Сможет ли SAMP/T сбивать российскую баллистику и заменит ли Patriot?

Зеленский в марте 2026-го говорит о SAMP/T как о потенциальной европейской альтернативе Patriot. Производители, со своей стороны, описывают, почему именно NG-версию подают как ответ на баллистические угрозы.

EUROSAM говорит о способности NG одновременно противодействовать различным угрозам, включая баллистические, и о старте поставок с 2026 года.

MBDA выносит противобаллистические возможности в ключевые параметры ПВО.



ПВО SAMP/T / Фото EUROSAM

Но украинское поле боя покажет, что в этой истории весит больше – заявленные характеристики или условия войны: запас ракет, ремонт, интеграция, режим экономии боекомплекта.

К теме Персидский залив в очереди за дронами: как Украина продает опыт уничтожения "Шахедов" и получит ли за это Patriot

Даже если тестирование будет успешным, замена Patriot вряд ли станет одномоментной. Реальность ПВО многослойная, ведь разные системы закрывают разные профили угроз, а устойчивость дает не один лучший комплекс, а сочетание средств и источников снабжения. К тому же, не стоит отбрасывать адаптацию России и геополитический фактор – новые войны в мире.