Shahed-136, "Герань" и реактивный "Шахед": что надо знать о массовом российском дроне-камикадзе

"Шахед-136", который в России называют "Герань-2", стал одним из главных инструментов ударов по Украине. Это иранский ударный БпЛА, который с 2022 года используется массово, а часть производства уже локализовали в России.

Ударные дроны "Шахед" изменили логику воздушной войны: они дешевле ракет-перехватчиков, которые их могут сбивать. Это заставило Украину искать другие пути решения этой проблемы – сбивать "Шахеды" РЭБ, мобильными огневыми группами и дронами-перехватчиками. 24 Канал подробно рассказывает о стоимости "Шахедов", дальность полета и то как выглядит "Шахед".

Сколько стоит "Шахед" и какая дальность дрона "Шахед"?

По открытым оценкам, Shahed-136 или "Герань-2" стоит значительно дешевле ракеты к Patriot – это 20 – 50 тысяч долларов против 4 миллионов, пишет Reuters. Однако настоящая стоимость "Шахеда" может быть выше, ведь в 2022 году россияне приобрели комплекты для сборки Shahed-136 по цене более 370 тысяч долларов. При приобретении 2000 единиц цена падала до 290 тысяч долларов, а 6000 единиц – до 193 тысячи долларов, писал Defense Express.

Украинские аналитики обращают внимание, что после локализации производства в России себестоимость могла упасть примерно до 70 тысяч долларов, хотя точная цифра зависит от комплектации. Относительно того, какая дальность дрона шахед, то базовые оценки дают 1000–2500 км. У CSIS (Центр стратегических и международных исследований, США) отмечали, что первые поставки Shahed-136 Россия использовала против Украины на расстоянии 2000 километров с 40 килограммами боевой части, что и объясняет его ценность как дальнобойного, но относительно дешевого оружия.

Обратите внимание! Эксперты вообще говорят о том, что надо уничтожить эффективность использования "Шахедов". В частности, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, в комментарии 24 Каналу отмечал, что главной задачей является не просто сбить, а сделать саму логику использования "Шахедов" неэффективной. А для этого сначала надо научиться их качественно выявлять.

Как выглядит "Шахед" на фото?

Если смотреть на "Шахед" на фото, то дрон легко узнать по дельтовидному крылу, длинным фюзеляжем и винтом сзади.

Это летательный как аппарат длиной около 3,5 метра с размахом крыльев 2,5 метра; характерный звук двигателя часто сравнивают с мопедом. Это и есть одна из причин, почему характеристики дрона "Шахед" хорошо работают именно в режиме массированных атак: простой силуэт, невысокая скорость и небольшая боевая часть делают его дешевым в использовании и изнурительным для обороны. В открытых оценках базовая скорость Shahed-136 составляет примерно 180–185 километров в час, а боевая часть – 40–50 килограммов.

Сбитый "Шахед" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Где "Шахед" собирают и почему его называют "Герань"?

Где "Шахед" сегодня собирают чаще всего – это отдельная тема, потому что после начальных иранских поставок Россия развернула собственное производство. Это завод в российской Елабуге, который называется ОЭЗ Алабуга. Он стал ключевой площадкой для сборки Shahed-131 и Shahed-136, а в российской номенклатуре эти дроны известны как "Герань".

Именно поэтому в новостях и отчетах часто рядом звучат слова шахед и герань: это не разные системы, а разные названия одной линейки дронов и ее модификаций.

Реактивный "Шахед" и как уничтожить дрон "Шахед"?

Отдельный вызов – реактивный шахед. Это Shahed-238 или "Герань-3" с турбореактивным двигателем: его крейсерская скорость может достигать 500–520 км/ч, а максимальная – около 600 км/ч, что делает перехват более сложным и сокращает время на реакцию.

Именно поэтому как уничтожить дрон "Шахед" – это уже не об одной системе, а о комбинации средств. Говорится о ПВО, РЭБ, мобильные огневые группы и дроны-перехватчики.

Обратите внимание! Минобороны Украины сообщало о кодификации комплекса JEDI Shahed Hunter, который разгоняется более 350 км/ч и может прикрывать воздушное пространство в радиусе до 40 км.

Отдельно стоит не путать Shahed-129 с Shahed-136. Это другая иранская платформа, которую CSIS упоминает среди других иранских БПЛА, но не отождествляет с "Шахедом" в его массовом современном варианте.

Что будет с "Шахедами" дальше?