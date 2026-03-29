Military 24 Оружие и технологии Один "Шахед" може скидати до 8 мін одночасно: "Флеш" попередив українців про небезпеку
29 марта, 13:57
Один "Шахед" может сбрасывать до 8 мин одновременно: "Флеш" предупредил украинцев об опасности

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Российские БпЛА "Шахед" могут сбрасывать до 8 мин одновременно из контейнеров под крыльями.
  • Снаряды хорошо заметны на земле и представляют опасность.

Вражеские ударные дроны типа "Шахед" могут нести под крыльями мины. Их сбрасывают с БпЛА для большего поражения населения.

Подробности рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно об опасности сброса мин с "Шахедов"?

Как отметил "Флеш", ежедневно с части дронов типа "Шахед" сбрасывают мины. Они расположены в круглых контейнерах под крыльями БпЛА.

На одном "Шахеде" может быть 8 мин. Бескрестнов отмечает, что снаряды будут хорошо заметны на земле, поэтому могут представлять опасность для людей.

Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле,
– подчеркнул "Флеш".

Он призвал обязательно рассказать об опасности детям.

Как оккупанты модифицируют оружие?

  • В 2026 году Россия начала применять для атак на Харьков новые беспилотники "Италмас", оснащены камерами. Они имеют боевую часть до 40 килограммов, отличаются упрощенной конструкцией и более низкой точностью.

  • Агрессор также совершенствует беспилотники "Герань", оснащая их турбореактивными двигателями, что делает дроны чрезвычайно быстрыми.

  • В то же время российские военные модернизируют "Шахеды", устанавливая на них ракеты Р-60, направленные назад, чтобы противодействовать украинской авиации. Уже 8 февраля 2026 года украинский дрон уничтожил один из таких обновленных беспилотников.

  • Кроме того, Россия передала Ирану модернизированные "Шахеды", доработанные с учетом опыта боевых действий в Украине.