Бойцы ССО получили новые немецкие штурмовые винтовки G95: что известно об этом оружии

Она также поступает на вооружение Бундесвера. Об этом сообщает издание "Милитарный".

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Что известно о винтовке G95?

Один из военнослужащих ССО поделился первыми впечатлениями от использования этого оружия в условиях реальных боевых действий. Защитник обратил внимание на комфорт при стрельбе, неприхотливость автомата и простоту его обслуживания.

Мягкий спуск, отдача, проста в обслуживании, неприхотлива. В целом хорошее и качественное оружие. Лучше, чем M4A1– рассказал спецназовец.

Штурмовая винтовка G95 относится к известному семейству HK416 компании Heckler & Koch и использует стандартный патрон 5,56×45 миллиметров. На данный момент точное количество винтовок, переданных украинским подразделениям, и детали конкретного пакета помощи остаются неизвестными.

Модель G95 выбрана Бундесвером в качестве новой штатной стрелковой платформы для постепенной замены устаревших винтовок G36. Первые серийные образцы этого стандарта начали поступать в боевые части немецкой армии в декабре 2025 года.

Для нужд немецких вооруженных сил разработаны две основные версии: полноразмерная G95A1 со стволом 419 мм и компактная G95KA1 со стволом 355 миллиметров. Масса этих моделей без дополнительного оборудования составляет 3,4 и 3,3 килограмма соответственно.

Автоматика работает по газоотводной схеме с коротким ходом газового поршня и поворотным затвором. Скорострельность оружия достигает 850 выстрелов в минуту, а прицельная эффективная дальность составляет до 450 метров.

Все органы управления винтовкой выполнены двусторонними, что позволяет одинаково удобно вести огонь как правой, так и левой рукой. Отдельно существует также укороченная модификация G95K, которую немецкий спецназ применяет еще с 2019 года.

Отметим, что издание Bloomberg писало, что Берлин желает увеличить свой арсенал ракет для сдерживания России на фоне задержек с поставками американских "Томагавков". Одним из вариантов является украинская ракета "Барс".