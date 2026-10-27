Бійці ССО отримали нові німецькі штурмові гвинтівки G95: що відомо про зброю

Вона також надходить на озброєння Бундесверу. Про це повідомляє видання "Мілітарний".

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Що відомо про гвинтівку G95?

Один із військовослужбовців ССО поділився першими враженнями від використання цієї зброї в умовах реальних бойових дій. Захисник звернув увагу на комфорт під час стрільби, невибагливість автомата та простоту його обслуговування.

М'який спуск, віддача, легка в обслуговуванні, невибаглива. Загалом хороша та якісна зброя. Краща за M4A1– розповів спецпризначенець.

Штурмова гвинтівка G95 належить до відомого сімейства HK416 компанії Heckler & Koch і використовує стандартний набій 5,56×45 міліметрів. Наразі точна кількість переданих українським підрозділам гвинтівок та деталі конкретного пакета допомоги залишаються невідомими.

Модель G95 обрана Бундесвером як нова штатна стрілецька платформа для поступової заміни застарілих гвинтівок G36. Перші серійні зразки цього стандарту почали надходити до бойових частин німецької армії у грудні 2025 року.

Для потреб німецьких сил розроблено дві основні версії: повнорозмірну G95A1 зі стволом 419 мм та компактну G95KA1 зі стволом 355 міліметрів. Маса цих моделей без додаткового обладнання становить 3,4 та 3,3 кілограма відповідно.

Автоматика працює за газовідвідною схемою з коротким ходом газового поршня та поворотним затвором. Скорострільність зброї сягає 850 пострілів за хвилину, а прицільна ефективна дальність становить до 450 метрів.

Усі органи керування гвинтівкою виконані двосторонніми, що дозволяє однаково зручно вести вогонь як правою, так і лівою рукою. Окремо існує також укорочена модифікація G95K, яку німецькі спецпризначенці застосовують ще з 2019 року.

Зазначимо, видання Bloomberg писало, що Берлін бажає збільшити свій арсенал ракет для стримування Росії на тлі затримки з постачанням американських Tomahawk. Одним з варіантів є українська ракета "Барс".