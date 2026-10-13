Четыре боевых дрона в одном контейнере: компания Sikorsky представила мобильный комплекс Nomad 100 Fast

Американская компания Sikorsky, что входит в состав Lockheed Martin, представила контейнерную систему Nomad 100 Fast Pack для быстрого развертывания беспилотников в полевых условиях. В стандартном 20-футовом контейнере размещаются четыре автономных летательных аппарата, оборудование связи, энергоснабжения и управления. Первые два дрона можно будет подготовить к выполнению задачи менее чем за 15 минут.

О новой системе 12 октября сообщила компания Lockheed Martin.

Nomad 100 Fast Pack предназначен для воинских подразделений, действующих вдали от оборудованных авиабаз и нуждающихся в собственной беспилотной авиации. Комплекс рассчитан на разведку, целеуказание, легкие ударные задачи и доставку грузов, а его беспилотники могут взлетать и садиться вертикально.

Четыре дрона и все необходимое для их работы

Nomad 100 Fast Pack создан на базе стандартного морского контейнера длиной примерно шесть метров. Внутри предусмотрено место для четырех беспилотников, оборудования для подготовки полетов, систем связи, источников питания и технического обслуживания.

По замыслу разработчиков, военные смогут доставить контейнер в нужный район, быстро развернуть комплекс и начать полеты без строительства взлетно-посадочной полосы или постоянной авиационной базы.

В запланированной конфигурации два Nomad 100 должны быть готовы к выполнению задачи менее чем через 15 минут после начала развертывания. Подготовка еще двух аппаратов займет от четырех до шести часов.

Компания пока не объясняет, почему подготовка второй пары требует значительно больше времени. Не раскрываются и подробности технического обслуживания дронов между полетами.

По завершении операции оборудование можно снова упаковать в контейнер, погрузить на транспортное средство и перевезти на другую позицию.

Такой подход особенно актуален для подразделений, которые постоянно перемещаются и не могут рассчитывать на стационарную авиационную инфраструктуру.

Интересно, что "Милитари 24" уже рассказывал об американской программе по созданию автономных контейнеров для сотен дронов. Однако между этими разработками есть существенная разница: DARPA лишь изучает возможность создания таких систем, тогда как Sikorsky уже представила конкретную конфигурацию контейнерного комплекса с четырьмя беспилотниками.

Что известно о беспилотнике Nomad 100

Nomad 100 относится к семейству беспилотников Sikorsky Nomad, которые сочетают вертикальный взлет и посадку с полетом по авиационному принципу.

Благодаря этому аппарат не нуждается в взлетно-посадочной полосе, но после перехода к горизонтальному полету может использовать преимущества крыла для увеличения дальности и продолжительности пребывания в воздухе.

Это делает его пригодным для применения на кораблях, временных военных базах, полевых площадках и вблизи районов боевых действий.

Беспилотники семейства Nomad используют технологию автономного управления MATRIX, которую компания Sikorsky разрабатывает для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Ее задача заключается в том, чтобы снизить нагрузку на оператора и позволить аппарату самостоятельно выполнять значительную часть полетных операций.

MATRIX предусматривает не только автоматическое прохождение заранее определенного маршрута, но и способность планировать и адаптировать выполнение задач в соответствии с изменениями обстановки.

При этом система остается под контролем оператора, который определяет цель миссии.

Подобные подходы развивают и украинские производители. Например, " "Милитари 24" ранее писал об автономном дроне-перехватчике LITAVR ", который может самостоятельно взлетать, прокладывать маршрут и сопровождать воздушную цель, оставляя за оператором окончательное решение о поражении.

В то же время в сообщении Sikorsky нет точных характеристик Nomad 100, в частности максимальной скорости, дальности полета, продолжительности нахождения в воздухе и массы полезной нагрузки.

От разведки до ударных задач

Sikorsky позиционирует Nomad 100 Fast Pack как многоцелевую систему, способную выполнять различные военные задачи в зависимости от установленного оборудования.

Одним из основных направлений является ISR-T, то есть разведка, наблюдение, обнаружение целей и передача данных для их поражения.

В такой конфигурации беспилотник может использоваться для мониторинга территории и обеспечения военных информацией об обстановке.

Также компания предусматривает возможность применения Nomad 100 для легких ударных миссий. Однако тип вооружения, которое сможет нести аппарат, в презентации Fast Pack не называется.

Еще одно направление – логистика в районах, где обычные маршруты снабжения могут быть опасными или недоступными.

Особое внимание Sikorsky уделяет морскому применению. Благодаря вертикальному взлету Nomad 100 можно запускать с кораблей без катапульт, аэрофинишеров и другого специального оборудования для палубной авиации.

Зачем американским военным дроны в контейнерах

Главное преимущество контейнерного комплекса заключается в мобильности. Вместо того чтобы перевозить беспилотники, наземную станцию, аккумуляторы и оборудование для обслуживания по отдельности, военные получают все необходимые компоненты в одном транспортном модуле.

По словам вице-президента Sikorsky Рича Бентона, "американским военным необходимо увеличить количество автономных летательных аппаратов, которые можно быстро развернуть там, где они нужны больше всего".

Компания рассчитывает, что Fast Pack позволит уменьшить зависимость от большого количества вспомогательного персонала и подготовленной инфраструктуры.

В то же время мобильная контейнерная система не обязательно означает полностью автоматизированный комплекс. В предоставленном пресс-релизе не говорится о роботизированном возвращении беспилотников внутрь контейнера, автоматической замене аккумуляторов или круглосуточной работе без участия технического персонала.

В этом Nomad 100 Fast Pack отличается от перспективных концепций DARPA, где автоматизацию планируют распространить на весь цикл обслуживания дронов.

Американский подход к автономности также имеет общие черты с украинскими разработками. Как ранее Как пояснил "Милитари 24", украинские производители постепенно переходят, от частично автоматизированных ударных дронов до систем с более высоким уровнем самостоятельности. При этом главными вызовами остаются надежность алгоритмов, навигация и выполнение задач в условиях ограниченной связи.

Когда Nomad 100 Fast Pack поступит на вооружение

Разработка самого Nomad 100 финансировалась в рамках программы DARPA Early VTOL Aircraft Demonstration, или EVADE, направленной на развитие летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой.

Теперь Sikorsky предлагает использовать его в составе готового к развертыванию контейнерного комплекса.

Однако презентация Fast Pack пока не означает, что американские военные уже заказали такие системы. Компания не сообщила о подписанных контрактах, количестве будущих комплектов или сроках начала серийных поставок.

Также не уточняется, демонстрировался ли полный комплект с четырьмя Nomad 100 во время практических испытаний. Представленное производителем изображение системы является компьютерной визуализацией.