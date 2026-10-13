Про нову систему 12 жовтня повідомила компанія Lockheed Martin.

Nomad 100 Fast Pack призначений для військових підрозділів, які діють далеко від обладнаних авіабаз і потребують власної безпілотної авіації. Комплекс розрахований на розвідку, цілевказання, легкі ударні завдання та доставлення вантажів, а його безпілотники можуть злітати й сідати вертикально.

Чотири дрони та все необхідне для їхньої роботи

Nomad 100 Fast Pack створили на базі стандартного морського контейнера завдовжки приблизно шість метрів. Усередині передбачено місце для чотирьох безпілотників, обладнання для підготовки польотів, систем зв'язку, джерел живлення та технічного обслуговування.

За задумом розробників, військові зможуть доставити контейнер у потрібний район, швидко розгорнути комплекс і розпочати польоти без будівництва злітно-посадкової смуги чи постійної авіаційної бази.

У запланованій конфігурації два Nomad 100 мають бути готові до виконання завдання менш ніж за 15 хвилин після початку розгортання. Підготовка ще двох апаратів займатиме від чотирьох до шести годин.

Компанія поки не пояснює, чому підготовка другої пари потребує значно більше часу. Не розкриваються й подробиці технічного обслуговування дронів між польотами.

Після завершення операції обладнання можна знову запакувати в контейнер, завантажити на транспортний засіб і перевезти на іншу позицію.

Такий підхід особливо актуальний для підрозділів, які постійно переміщуються та не можуть розраховувати на стаціонарну авіаційну інфраструктуру.

Цікаво, що Мілітарі 24 уже розповідав про американську програму створення автономних контейнерів для сотень дронів. Однак між цими розробками є суттєва різниця: DARPA лише вивчає можливість створення таких систем, тоді як Sikorsky вже представила конкретну конфігурацію контейнерного комплексу з чотирма безпілотниками.

Що відомо про безпілотник Nomad 100

Nomad 100 належить до сімейства безпілотників Sikorsky Nomad, які поєднують вертикальний зліт і посадку з польотом за літаковим принципом.

Завдяки цьому апарат не потребує злітно-посадкової смуги, але після переходу до горизонтального польоту може використовувати переваги крила для збільшення дальності та тривалості перебування в повітрі.

Це робить його придатним для застосування на кораблях, тимчасових військових базах, польових майданчиках і поблизу районів бойових дій.

Безпілотники сімейства Nomad використовують технологію автономного управління MATRIX, яку Sikorsky розвиває для пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

Її завдання полягає в тому, щоб зменшити навантаження на оператора та дозволити апарату самостійно виконувати значну частину польотних операцій.

MATRIX передбачає не лише автоматичне проходження заздалегідь визначеного маршруту, а й здатність планувати та адаптувати виконання завдань відповідно до змін обстановки.

При цьому система залишається під контролем оператора, який визначає мету місії.

Подібні підходи розвивають і українські виробники. Наприклад, Мілітарі 24 раніше писав про автономний дрон-перехоплювач LITAVR, який може самостійно злітати, будувати маршрут і супроводжувати повітряну ціль, залишаючи за оператором остаточне рішення про ураження.

Водночас у повідомленні Sikorsky немає точних характеристик Nomad 100, зокрема максимальної швидкості, дальності польоту, тривалості перебування в повітрі та маси корисного навантаження.

Від розвідки до ударних завдань

Sikorsky позиціонує Nomad 100 Fast Pack як багатоцільову систему, здатну виконувати різні військові завдання залежно від встановленого обладнання.

Одним з основних напрямів є ISR-T, тобто розвідка, спостереження, виявлення цілей та передавання даних для їх ураження.

У такій конфігурації безпілотник може використовуватися для моніторингу території та забезпечення військових інформацією про обстановку.

Також компанія передбачає можливість застосування Nomad 100 для легких ударних місій. Однак тип озброєння, який зможе нести апарат, у презентації Fast Pack не називають.

Ще один напрям - логістика в районах, де звичайні маршрути постачання можуть бути небезпечними або недоступними.

Особливу увагу Sikorsky приділяє морському застосуванню. Завдяки вертикальному зльоту Nomad 100 можна запускати з кораблів без катапульт, аерофінішерів та іншого спеціального обладнання для палубної авіації.

Навіщо американським військовим дрони в контейнерах

Головна перевага контейнерного комплексу полягає в мобільності. Замість того щоб перевозити безпілотники, наземну станцію, акумулятори та обладнання для обслуговування окремо, військові отримують усі необхідні компоненти в одному транспортному модулі.

За словами віцепрезидента Sikorsky Річа Бентона, "американські військові потребують збільшення кількості автономних літальних апаратів, які можна швидко розгортати там, де вони найбільше потрібні".

Компанія розраховує, що Fast Pack дозволить зменшити залежність від великої кількості допоміжного персоналу та підготовленої інфраструктури.

Водночас мобільна контейнерна система не обов'язково означає повністю автоматизований комплекс. У наданому релізі не йдеться про роботизоване повернення безпілотників усередину контейнера, автоматичну заміну акумуляторів або цілодобову роботу без участі технічного персоналу.

У цьому Nomad 100 Fast Pack відрізняється від перспективних концепцій DARPA, де автоматизацію планують поширити на весь цикл обслуговування дронів.

Американський підхід до автономності також має спільні риси з українськими розробками. Як раніше пояснював Мілітарі 24, українські виробники поступово переходять від частково автоматизованих ударних дронів до систем із більшим рівнем самостійності. При цьому головними викликами залишаються надійність алгоритмів, навігація та виконання завдань за обмеженого зв'язку.

Коли Nomad 100 Fast Pack надійде на озброєння

Розробка самого Nomad 100 фінансувалася в межах програми DARPA Early VTOL Aircraft Demonstration, або EVADE, спрямованої на розвиток літальних апаратів із вертикальним зльотом і посадкою.

Тепер Sikorsky пропонує використовувати його як частину готового до розгортання контейнерного комплексу.

Однак презентація Fast Pack поки не означає, що американські військові вже замовили такі системи. Компанія не повідомила про підписані контракти, кількість майбутніх комплектів або терміни початку серійних постачань.

Не уточнюється також, чи демонстрували повний комплект із чотирма Nomad 100 під час практичних випробувань. Представлене виробником зображення системи є комп'ютерною візуалізацією.