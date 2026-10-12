Американское агентство DARPA изучает возможность создания контейнерных систем, которые смогут самостоятельно запускать, принимать и обслуживать беспилотники. Речь идет о мобильных платформах, способных обеспечивать длительную работу целых групп дронов без постоянного участия операторов. Концепция напоминает украинскую операцию "Паутина", хотя американские разработчики хотят пойти значительно дальше и автоматизировать весь цикл применения беспилотников.

О новой инициативе DARPA сообщила через американскую систему государственных закупок SAM.gov, где в апреле 2026 года появился запрос информации DARPA-SN-26-33. Как пишет "АрмияInform", американские военные заинтересовались контейнерными платформами, которые могут выполнять роль мобильного ангара, пусковой установки, зарядной станции и центра управления беспилотниками. Пока речь идет об изучении технологий и возможностей промышленности, а не о готовой системе, которую в ближайшее время передадут военным.

Контейнер должен самостоятельно запускать дроны и принимать их после полета

Американские военные хотят получить платформу, которая будет требовать минимального участия человека. Внешне она может напоминать обычный грузовой контейнер, но внутри будет размещено оборудование для хранения, подготовки и запуска беспилотников.

После выполнения задания дроны, конструкция которых предусматривает повторное использование, должны возвращаться на платформу. Далее система должна самостоятельно проводить диагностику, заряжать аккумуляторы или пополнять запас топлива и готовить аппараты к следующему вылету.

Такой подход позволил бы использовать контейнер в качестве небольшого автоматизированного аэродрома. Военным не придется каждый раз развертывать отдельную стартовую позицию, вручную готовить каждый беспилотник и обеспечивать его обслуживание после возвращения.

DARPA также заинтересована в том, чтобы платформа могла работать в течение нескольких суток, обеспечивая регулярные вылеты беспилотников.

В сообщениях о программе упоминается возможность создания систем с сотнями дронов, в частности до 500 аппаратов. Однако это не означает, что американские инженеры уже разработали контейнер такой вместимости или продемонстрировали одновременный запуск 500 беспилотников. На данный момент агентство лишь определяет технические возможности будущей системы.

Различные дроны будут работать вместе

Особенность американской концепции заключается не только в автоматизации запуска. DARPA хочет объединять беспилотники в группы, участники которых будут выполнять различные задачи.

Например, часть аппаратов может вести разведку, другие будут обеспечивать ретрансляцию связи, а отдельные беспилотники будут нести средства радиоэлектронной борьбы или ударную нагрузку.

В такой системе дроны должны обмениваться информацией и координировать свои действия. Если один аппарат обнаружил цель, полученные данные могут использовать другие участники группы без необходимости отдельного ручного управления каждым из них. Для этого нужны алгоритмы автономной навигации, распределения задач и предотвращения столкновений.

Американское агентство также рассматривает возможность одновременной работы нескольких контейнерных платформ. Они могли бы координировать запуски и поддерживать работу беспилотников на более обширной территории.

В то же время групповой полет не обязательно означает полностью автономный рой. Способность дронов выполнять совместную задачу будет зависеть от программного обеспечения, связи и уровня автономности конкретных аппаратов.

Без GPS и постоянной связи с оператором

Одним из самых сложных требований к перспективной системе является работа в условиях, когда спутниковая навигация недоступна или ненадежна.

DARPA хочет, чтобы беспилотники могли продолжать выполнение задач даже при ухудшении связи и отсутствии GPS. Для этого рассматриваются алгоритмы автономного планирования маршрутов и корректировки полетных задач.

В перспективе оператору не придется постоянно управлять каждым дроном. Человек будет определять задачи и контролировать работу системы, тогда как значительную часть технических операций будет выполнять автоматика.

В исходном материале такой подход называют автономностью четвертого уровня, или Level 4. Однако конкретный объем самостоятельных решений, которые смогут принимать беспилотники, будет зависеть от требований к будущей системе.

Для связи предусмотрены каналы, более устойчивые к обнаружению и перехвату. Кроме того, оборудование должно адаптироваться к изменениям радиоэлектронной обстановки.

Способность работать без GPS особенно важна для современных боевых беспилотников, поскольку средства радиоэлектронной борьбы могут нарушать спутниковую навигацию и передачу данных.

Какие беспилотники сможет использовать контейнер

DARPA рассматривает применение дронов американских групп 1–3. К ним относятся как небольшие аппараты массой до 9 килограммов, так и значительно более крупные беспилотники со взлетной массой до примерно 600 килограммов.

Понятно, что разместить сотни больших аппаратов в стандартном контейнере невозможно. Поэтому вместимость будущей платформы будет зависеть от размеров дронов, их конструкции и способа запуска.

Контейнерные комплексы должны быть совместимы со стандартной военной транспортной инфраструктурой США. Среди возможных форматов упоминаются грузовые контейнеры Conex, модули Tricon и авиационные грузовые платформы 463L.

Это позволило бы перевозить оборудование автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом без создания отдельной логистической системы.

В то же время автономное обслуживание столь разных беспилотников представляет собой сложную инженерную задачу. Для коптера достаточно предусмотреть посадочную площадку и систему зарядки, тогда как для самолетного дрона могут понадобиться совершенно другие средства запуска и возвращения.

Поэтому окончательная конфигурация американской системы пока остается открытой.

Чем американская разработка отличается от операции "Паутина"

Ближайшая украинская аналогия с контейнерным запуском беспилотников – операция СБУ "Паутина", проведенная 1 июня 2025 года.

Тогда украинские спецслужбы использовали 117 FPV-дронов для нанесения ударов по российской стратегической авиации на удаленных военных аэродромах. Беспилотники доставили к местам запуска скрытно, используя специально подготовленные конструкции на грузовиках.

Как ранее сообщал "Милитари 24", операцию "Паутина" даже воссоздали в украинском симуляторе UFDS. Для создания виртуальной миссии разработчики общались с реальными участниками операции, чтобы точнее передать поведение дронов и расположение самолетов на аэродромах.

Общая черта украинской операции и американской концепции заключается в использовании транспортной платформы для скрытого или быстрого развертывания беспилотников.

Однако принципиальное различие касается способа применения. Во время операции "Паутина" грузовики выполняли роль средства доставки и одноразовой стартовой площадки. Американская же концепция предусматривает многократное использование контейнера, автоматическое обслуживание дронов и координацию их действий.

При этом никаких подтверждений того, что именно операция СБУ стала причиной появления американской программы, нет. DARPA развивает технологии группового применения беспилотников уже много лет.

Действительно ли сотни дронов смогут действовать как один рой

Отдельный вопрос касается автономности будущей системы. Запустить одновременно несколько десятков беспилотников и заставить их координировать действия без постоянного вмешательства человека – совершенно разные задачи.

В первом случае речь идет о групповом запуске. Во втором требуется система, способная самостоятельно распределять роли, реагировать на изменения обстановки и согласовывать действия отдельных аппаратов.

Как объяснял "Милитари 24" руководитель Trident Group Юрий Гуменчук, меш-сеть, через которую дроны обмениваются данными, еще не делает их полноценным автономным роем. Для этого требуется децентрализованное принятие решений, когда аппараты могут самостоятельно распределять задачи без непосредственных команд оператора.

Американская программа предусматривает развитие именно таких возможностей. Однако пока неизвестно, насколько автономными будут первые прототипы и какие функции останутся под контролем человека.

К тому же автономность имеет свои ограничения. Как ранее разбирал "Милитари 24", применение искусственного интеллекта в боевых роботах и дронах сопряжено с проблемами надежности, связи и распознавания обстановки. Эти вопросы остаются актуальными даже для систем с высоким уровнем автоматизации.

Когда американские военные получат контейнерные системы

Запрос DARPA-SN-26-33 был опубликован в апреле 2026 года. Прием ответов от потенциальных разработчиков продолжался до 15 мая.

На этом этапе агентство собирало информацию о технологических возможностях компаний и перспективах создания контейнерных беспилотных систем.

После анализа предложений DARPA может перейти к предварительному проектированию и испытаниям отдельных технических решений. Однако конкретные сроки появления прототипов и возможного серийного производства в исходном материале не указаны.

Среди компаний, обладающих технологиями для подобных проектов, называют Anduril, AeroVironment, Kratos, Shield AI и General Atomics. Однако это потенциальные участники, а не подтвержденный перечень подрядчиков программы.

Американская армия уже использует отдельные решения для группового применения беспилотников, а новая концепция DARPA должна объединить запуск, обслуживание, связь и управление в одной мобильной платформе.

Параллельно США увеличивают закупки самих беспилотников. Например, "Милитари 24" сообщал о поставке в США партии из 2000 украинских ударных дронов F10, заказанных в рамках программы Drone Dominance.

Впрочем, новая контейнерная система DARPA находится на значительно более ранней стадии. Пока американские военные лишь определяют, какой она должна быть и какие технологии понадобятся для ее создания.

