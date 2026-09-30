30 сентября команда Ukrainian Fight Drone Simulator выпустила миссию "Паутина", доступную в публичной версии UFDS в Steam и в военной версии симулятора.

Сам UFDS уже используется не только как игра: ранее "Милитари 24" рассказывал, как военная версия симулятора позволяет отрабатывать полеты, работу в условиях РЭБ и различные боевые сценарии.

Аэродромы воссоздавали совместно с участниками операции

Во время создания миссии разработчики общались с операторами ЦСО "А" СБУ, которые непосредственно участвовали в "Паутине". Один из пилотов также протестировал готовую реконструкцию.

По его словам, наибольшее впечатление произвело знакомое расположение самолетов на аэродроме и само поведение FPV-дрона, которое разработчики старались приблизить к реальному боевому заданию.

"Было ностальгично снова прилететь на этот аэродром. Ты видишь, как расположены самолеты, вспоминаешь ту картинку. И поведение дрона очень близко к тому, что было во время боевого задания", – рассказал участник операции.

Это особенно интересно на фоне деталей, которые сами операторы начали раскрывать уже после "Паутины". В эксклюзивном интервью 24 Каналу участник операции с позывным "Ред" рассказывал, что пилоты до последнего не знали, по каким именно целям им придется вести огонь. Конкретный план им сообщили лишь за несколько часов до начала атаки.

В реальной "Паутине" кнопки Restart не было

Разработчики называют одно из главных отличий симулятора от реальной операции очень просто: в игре ошибку можно исправить следующей попыткой, тогда как у пилотов СБУ такой возможности не было.

Участники "Паутины" рассказывали, что непосредственный заход на самолет мог выглядеть относительно простым лишь на видео. На самом деле оператор работал под большой психологической нагрузкой, должен был учитывать задержку сигнала и корректировать свои действия еще до того, как изменение положения дрона становилось заметным на экране.

Во время подготовки эту особенность специально отрабатывали. "Ред" рассказывал 24 Каналу, что операторы заранее тренировали полеты с задержкой управления, чтобы понимать, насколько раньше нужно выполнять маневр при заходе на цель.

В UFDS эту разницу между игрой и реальной миссией формулируют еще проще: игрок может пройти сценарий с десятой попытки и решить, что он не слишком сложный, но у реальных операторов был лишь один шанс.

Симулятор "Паутины" анонсировали еще летом

Интересно, что о появлении подобной реконструкции стало известно задолго до нынешнего релиза. В июне 2026 года "24 Канал" писал, что после операции в "Альфе" СБУ создали симулятор с реальным расположением целей и режимами полета.

Тогда представители подразделения объясняли, что тренировочная среда воссоздает обстоятельства, в которых работали операторы, хотя часть специальных функций по понятным причинам остается закрытой. Уже тогда говорилось о том, что доступная версия такого сценария впоследствии должна появиться в Steam.

Теперь "Паутина" стала отдельной миссией UFDS, доступной не только военным, но и обычным пользователям симулятора.

Не просто игра, а "иммерсивный эпос"

В UFDS новый подход называют "иммерсивным эпосом". Идея заключается в том, чтобы постепенно переносить в цифровую среду реальные эпизоды дронной войны, которые уже стали частью современной военной истории.

Пользователь получает возможность не только посмотреть запись атаки или прочитать об операции, но и оказаться в реконструированной среде и самостоятельно пройти миссию.

"Паутина" должна стать первой такой реконструкцией. В дальнейшем разработчики планируют добавлять другие известные операции, постепенно формируя своеобразный цифровой архив украинской дронной войны.

Такое направление вполне вписывается в развитие самого UFDS. В августе "Милитари 24" писал, что симулятор используется для подготовки операторов боевых FPV-дронов, а на результат полета в нем влияют батарея, рельеф, радиогоризонт, связь, РЭБ и конфигурация конкретного БПЛА.

Что на самом деле произошло во время операции "Паутина"

Операция СБУ состоялась 1 июня 2025 года и готовилась около полутора лет. Для удара использовали 117 FPV-дронов, которые провели атаку на стратегическую авиацию России на военных аэродромах в тысячах километров от Украины.

По данным СБУ, В результате операции "Паутина" было сбито 41 российский военный самолет, среди которых были стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, а также другие ценные самолеты. СБУ оценила стоимость уничтоженной авиации в более чем 7 миллиардов долларов и заявила о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России.

При этом операция была сложнее, чем обычное дистанционное управление FPV. Часть дронов использовала автономные алгоритмы: как ранее об этом сообщал "24 Канал" со ссылкой на СБУ, после потери связи отдельные аппараты могли продолжать движение по заранее заданному маршруту с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

От боевого опыта к тренировкам

Для UFDS новая миссия имеет еще одно измерение, помимо исторической реконструкции. Участник "Паутины", тестировавший сценарий, подчеркнул, что симулятор позволяет набирать налет и отрабатывать управление без потери реальных дронов.

В этом и заключается одна из главных особенностей подобных симуляторов: ошибки, которые в реальном полете означали бы потерю аппарата или срыв задания, здесь можно повторять десятки раз, постепенно превращая необходимые движения и реакции в навык.

Именно поэтому "Паутина" в UFDS выходит за рамки обычной исторической миссии. Для гражданского пользователя это возможность увидеть известную спецоперацию глазами FPV-пилота, а для военных симулятор остается инструментом, с помощью которого можно отрабатывать сложные сценарии до того, как в реальной ситуации останется лишь один шанс.