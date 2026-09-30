30 вересня команда Ukrainian Fight Drone Simulator випустила місію "Павутина", доступну у публічній версії UFDS у Steam та у військовій версії симулятора.

Сам UFDS вже використовується не лише як гра: раніше Мілітарі 24 розповідав, як військова версія симулятора дозволяє тренувати польоти, роботу в умовах РЕБ та різні бойові сценарії.

Аеродроми відтворювали разом з учасниками операції

Під час створення місії розробники спілкувалися з операторами ЦСО "А" СБУ, які безпосередньо брали участь у "Павутині". Один із пілотів також протестував готову реконструкцію.

За його словами, найбільше враження справило знайоме розташування літаків на аеродромі та сама поведінка FPV-дрона, яку розробники намагалися наблизити до реального бойового завдання.

"Було ностальгічно знову залетіти на цей аеродром. Ти бачиш, як розташовані літаки, згадуєш ту картинку. І поведінка дрона дуже близька до тієї, що була під час бойового завдання", - розповів учасник операції.

Це особливо цікаво на тлі деталей, які самі оператори почали розкривати вже після "Павутини". В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу учасник операції з позивним "Ред" розповідав, що пілоти до останнього не знали, по яких саме цілях їм доведеться працювати. Конкретний задум їм повідомили лише за кілька годин до початку атаки.

У реальній "Павутині" кнопки Restart не було

Розробники називають одну з головних відмінностей симулятора від реальної операції дуже просто: у грі помилку можна виправити наступною спробою, тоді як у пілотів СБУ такої можливості не було.

Учасники "Павутини" розповідали, що безпосередній захід на літак міг виглядати відносно простим лише на відео. Насправді оператор працював під великим психологічним навантаженням, мусив враховувати затримку сигналу та коригувати свої дії ще до того, як зміна положення дрона ставала помітною на екрані.

Під час підготовки цю особливість спеціально відпрацьовували. "Ред" розповідав 24 Каналу, що оператори заздалегідь тренували польоти із затримкою керування, щоб розуміти, наскільки раніше потрібно виконувати маневр під час заходу на ціль.

У UFDS цю різницю між грою та реальною місією формулюють ще простіше: гравець може пройти сценарій з десятої спроби і вирішити, що він не надто складний, але реальні оператори мали лише один шанс.

Симулятор "Павутини" анонсували ще влітку

Цікаво, що про появу подібної реконструкції стало відомо задовго до нинішнього релізу. У червні 2026 року 24 Канал писав, що після операції в "Альфі" СБУ створили симулятор зі справжнім розташуванням цілей та режимами польоту.

Тоді представники підрозділу пояснювали, що тренувальне середовище відтворює обставини, у яких працювали оператори, хоча частина спеціальних функцій зі зрозумілих причин залишається непублічною. Уже тоді йшлося про те, що доступна версія такого сценарію згодом має з'явитися у Steam.

Тепер "Павутина" стала окремою місією UFDS, доступною не лише військовим, а й звичайним користувачам симулятора.

Не просто гра, а "імерсивний епос"

У UFDS називають новий підхід "імерсивним епосом". Ідея полягає в тому, щоб поступово переносити в цифрове середовище реальні епізоди дронової війни, які вже стали частиною сучасної військової історії.

Користувач отримує можливість не лише подивитися запис атаки чи прочитати про операцію, а опинитися у реконструйованому середовищі та самостійно пройти місію.

"Павутина" має стати першою такою реконструкцією. Надалі розробники планують додавати інші відомі операції, поступово формуючи своєрідний цифровий архів української дронової війни.

Такий напрям цілком вкладається у розвиток самого UFDS. У серпні Мілітарі 24 писав, що симулятор використовується для підготовки операторів бойових FPV-дронів, а на результат польоту в ньому впливають батарея, рельєф, радіогоризонт, зв'язок, РЕБ та конфігурація конкретного БпЛА.

Що насправді сталося під час "Павутини"

Операція СБУ відбулася 1 червня 2025 року та готувалася близько півтора року. Для удару використали 117 FPV-дронів, які атакували стратегічну авіацію Росії на військових аеродромах за тисячі кілометрів від України.

За даними СБУ, у результаті "Павутини" було уражено 41 російський військовий літак, серед яких були стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3, а також інші цінні борти. СБУ оцінювала вартість ураженої авіації у понад 7 мільярдів доларів та заявляла про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

При цьому операція була складнішою за звичайне дистанційне керування FPV. Частина дронів використовувала автономні алгоритми: як раніше повідомляв 24 Канал із посиланням на СБУ, після втрати зв'язку окремі апарати могли продовжувати рух за попередньо визначеним маршрутом із використанням алгоритмів штучного інтелекту.

Від бойового досвіду до тренування

Для UFDS нова місія має ще один вимір, крім історичної реконструкції. Учасник "Павутини", який тестував сценарій, наголосив, що симулятор дозволяє набирати наліт і відпрацьовувати керування без витрачання реальних дронів.

У цьому й полягає одна з головних особливостей подібних симуляторів: помилки, які у реальному польоті означали б втрату апарата або зрив завдання, тут можна повторювати десятки разів, поступово перетворюючи необхідні рухи та реакції на навичку.

Саме тому "Павутина" у UFDS виходить за межі звичайної історичної місії. Для цивільного користувача це можливість побачити відому спецоперацію очима FPV-пілота, а для військових симулятор залишається інструментом, де складні сценарії можна відпрацьовувати до того, як у реальній ситуації залишиться лише один шанс.