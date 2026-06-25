1 червня 2025 року СБУ провела завершальний етап спецоперації "Павутина", яка вразила весь світ. А найважливіше – нашого ворога. Оператори дронів підрозділу "Альфа" до останнього дня не знали для якої задачі їх готують протягом року і лише за кілька годин до ударів по стратегічній авіації перед ними розкрили карти у прямому і переносному сенсі.

Стало зрозуміло, що вони виявилися останньою відповідальною ланкою надскладного проєкту зі знищення стратегічної повітряної компоненти російської федерації – літаків на військових аеродромах, які у Кремлі вважали недосяжними для українського впливу.

Співробітник "Альфи" з позивним "Ред", який безпосередньо брав участь у цій операції ексклюзивно для 24 Каналу поділився спогадами про чорний день для російської авіації. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

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Деталі унікальної спецоперації СБУ "Павутина"

Операція "Павутина" – від ідеї до розвідки, планування, агентурної та технічної роботи та безпосереднього керування дронами була виконана Службою безпеки України без залучення закордонних партнерів. З надзвичайним рівнем секретності навіть всередині служби.

Про ті події згадує пілот на позивний "Ред", він особисто брав участь в операції, яка змусила здригнутися ворога і викликала захоплення серед спецслужб усього світу. Зухвалий задум здавався неймовірним, а після операції росіяни досі зі страхом перевіряють контейнери та модульні будиночки, що перевозять по території країни-агресорки.

Керування безпілотниками на такій відстані вважалося практично неможливим. Адже пілоти дронів працювали з території України й не через аналоговий, а через цифровий сигнал.

"Зранку, коли ми зібралися, у визначеному місці, було проведено загальний брифінг, де було озвучено цілі та задум виконання цього заходу. Я не міг повірити у те, ще це реально. Ми – тут, цілі розташовані далеко від нас", – розповів співробітник центру спецоперацій "А" з позивним "Ред".

В "Альфі" розповіли деталі спецоперації "Павутина": дивіться відео

За задумом удар мав відбутися одночасно по всіх визначених аеродромах – за допомогою 117 дронів. У момент атаки вражало, що при такій масовості не було хаосу. Повітряна компонента стратегічних сил ворога знищувалася лаконічно і з неймовірною швидкістю – 41 літак на чотирьох аеродромах. І за цим теж стояв чіткий розрахунок, оскільки кожен пілот точно знав усі свої цілі. І мав пілотувати кілька дронів.

Що було найскладнішим під час "Павутини"?

Оскільки керування дронами відбувалося за тисячі кілометрів від операторів, була технологічна затримка сигналу. Через неї на екрані була одна картинка, але фактично в цей момент навколо коптера вже були інші обставини.

"Була затримка. Але під час підготовки до цієї спецоперації ми також напрацьовували польоти з певними затримками. Ми розуміли приблизно яка затримка відбувається у дроні – це доволі легко перевірити. Коли ти даєш команду дрону і бачиш, наскільки швидко він реагує на твої команди. І це було показником того, наскільки швидко потрібно заходити на ціль і взагалі, які маніпуляції потрібно виконувати з дроном", – сказав співробітник центру спецоперацій "А" з позивним "Ред".

Та виявляється, що найскладнішим для операторів простих FPV-дронів, якими нищили повітряну міць Росії було впоратися з емоціями.

"Найскладніше, мабуть, у цій операції – це емоційний стан, з яким треба було впоратися, через те, що ми до останнього не знали, якими будуть цілі. Який взагалі задум операції, нам довели за декілька годин до реалізації цієї операції. Складно було побороти свої хвилювання та ефективно використати дрон, яким я керував", – поділився співробітник центру спецоперацій "А" з позивним "Ред".

На основі "Павутини" в СБУ розробили спеціальний симулятор

За результатами проведеної операції "Альфа" створила симулятор польотів для того, щоб можна було спробувати відчути реальні обставини, у якій перебували оператори дронів. Зі справжнім розташуванням цілей та справжніми режимами польоту, із запрограмованими перемикачами на пульті, активацією підривачів.

Це практично той самий симулятор, який використовують для підготовки дронарів Центру спецоперацій. За винятком деяких специфічних функцій, які тримають у секреті. Цей симулятор невдовзі з'явиться у Steam, і тоді його зможе випробувати кожен охочий. Хоча декому може пощастити потренуватися на повній версії, а то і почати нищити справжні цілі.

Як цивільні можуть стати частиною "Альфи"?

Попри неймовірні успіхи безпілотників на співробітників "Альфи" СБУ покладено значно більше завдань. Це і штурмові дії, і зачистка територій та контртерористична діяльність із залученням кінологів, OSINT-аналітика та чимало інших напрямків.

До речі, про частину з них 24 Канал детальніше розповість у наступних матеріалах. А також покаже і новий middle strike-безпілотник, який зблизька досі бачили лише окупанти – і це було останнє, що вони бачили.

"Альфі" виповнилося 32 роки – і з огляду на успіхи у протидії російській агресії, за наказом президента Центр спеціальних операцій розширюється. Тому зараз з'явилася можливість долучитися до еліти українських спецслужб, де відбирають здібних, щоб створити найкращих. Від підготовки до оснащення.

"На офіційних сайтах СБУ після того, як ви заповните анкету, з вами зв'яжуться рекрутери, поспілкуються, запросять вас на співбесіду, де ви будете спілкуватися з представниками управлінь. Після того, як ви станете нашим кандидатом – починаються етапи перевірок. Перший етап – це внутрішня перевірка: ВЛК, поліграф, психолог. Це все займе декілька місяців часу. Потрібно трішки терпіння", – пояснив співробітник Центру спецоперацій "А" з позивним "Скарб".

Виявляється, що через воєнний стан відкривається вікно можливостей для цивільних людей, хто не отримував спеціальної вищої освіти, зробити кар'єру у Службі безпеки України.