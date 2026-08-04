США планируют наладить массовое производство гуманоидных роботов, которые будут идти впереди солдат

Американский стартап Foundation Future Industries разрабатывает человекоподобного робота Phantom для работы в тех местах, куда опасно первыми отправлять военных. Его рассматривают как платформу для разведки, перевозки грузов и проверки зданий, а в перспективе – для выполнения вооруженных миссий под контролем человека.

О возможностях Phantom написала пользовательница Amani в социальной сети X. Разработку таких систем и испытания роботов Foundation в Украине ранее подтверждали Euronews и Reuters.

Робот должен идти туда, где военный подвергается наибольшему риску

Концепция Foundation заключается не в немедленной замене пехоты роботизированными подразделениями. Phantom должен брать на себя отдельные задачи, во время выполнения которых человек наиболее уязвим.

В частности, робот может первым заходить в непроверенное здание, осматривать помещения, составлять карту территории и переносить снаряжение между открытыми и закрытыми участками.

Именно такие задачи Foundation уже тестировала в Украине. По словам разработчиков, боевые условия заставили компанию усилить конструкцию и подготовить следующую версию Phantom к работе на улице, в пыли, влаге и после падений.

Ранее "Милитари 24" подробно рассказывал, как роботы Phantom MK-1 испытывались в Украине и для каких военных задач их готовят.

Оружие робот не должен применять самостоятельно

В публикациях о Phantom часто акцентируют внимание на возможности использовать то же стрелковое оружие, что и военный. Однако нынешняя концепция не предусматривает, что робот сам будет выбирать цель и принимать решение об атаке.

Решение о применении вооружения должен подтверждать человек. Автоматика может отвечать за передвижение, распознавание объектов, навигацию и поддержание системы в рабочем состоянии, но оператор остается в контуре управления.

Это соответствует более широкому подходу к роботизации войск: машина берет на себя опасную физическую работу, но не получает полной свободы в применении силы.

Подобную модель продемонстрировала и китайская армия, когда робопсы и наземные беспилотники двигались впереди пехоты во время учебного штурма.

Какие характеристики имеет Phantom

Согласно данным из публикации в X, робот может двигаться со скоростью около 6,5 километра в час и перевозить более 20 килограммов снаряжения.

Euronews приводит приблизительные характеристики первой версии: грузоподъемность Phantom составляла примерно 25–30 килограммов. В следующем поколении Phantom 2 компания планирует увеличить ее примерно до 80 килограммов. Робот также должен получить защиту от пыли и воды и более ударопрочную конструкцию.

Foundation уже демонстрирует автономную ходьбу, перенос тяжелых грузов и работу с различными предметами. На сайте компании также опубликованы демонстрации с минометным оборудованием, однако полные военные характеристики серийной версии пока не раскрываются.

150 000 долларов. Такова цена гуманоидного робота, разработанного для переноски той же винтовки, что и у солдата, передвижения со скоростью почти 6,5 км/ч, транспортировки более 20 килограммов снаряжения и очистки здания до того, как кто-либо переступит порог.



Американский стартап… pic.twitter.com/rcXgeIgmnz – Amani (@SoyAmanii) 3 августа 2026

Цена пока остается неоднозначной

В посте Amani указана стоимость в 150 тысяч долларов за одного робота. Однако другие источники приводят иные цифры.

В июле 2026 года руководитель Foundation Санкает Патхак сообщил Reuters, что военные роботы для логистики и разведки продаются государственным заказчикам примерно за 300 тысяч долларов. Коммерческая версия стоит около 100 тысяч долларов в год в формате аренды.

Euronews при этом писал, что военные заказчики покупают роботов по цене, близкой к коммерческой. Таким образом, единой публично подтвержденной цены для всех конфигураций Phantom пока нет. Она может зависеть от поколения робота, датчиков, программного обеспечения и назначения.

Контракты со структурами Пентагона

Foundation заявляет об исследовательских контрактах общей стоимостью около 24 миллионов долларов с армией, флотом и ВВС США.

Эти соглашения касаются испытаний роботизированных систем, а не закупки десятков тысяч готовых боевых машин. Phantom все еще находится на стадии разработки, а его способность стабильно работать в сложных рельефных условиях и боевой среде еще предстоит доказать.

В "Милитари 24" ранее также объясняли, почему гуманоидные роботы пока не могут полностью заменить пехоту.

От десятков машин до большой серии

В соцсетях распространяется утверждение, что Foundation хочет изготовить 50 тысяч роботов к концу 2027 года.

Компания действительно готовит резкое увеличение масштабов производства. В октябре 2026 года она планирует запустить предприятие мощностью до 5 тысяч роботов в год. В начале 2027 года должно начаться строительство более крупного завода, рассчитанного уже на выпуск до 50 тысяч машин ежегодно.

Речь идет о заявленной производственной мощности, а не о гарантированном выпуске 50 тысяч боевых роботов к конкретной дате. Реальные объемы будут зависеть от готовности конструкции, заказов и результатов военных испытаний.

Не замена солдата, а замена первого шага

Наиболее точно назначение Phantom можно описать не как попытку убрать человека с войны, а как попытку не отправлять его первым в самое опасное место.

Украинский опыт уже демонстрирует этот принцип на наземных платформах. Роботы выполняют логистические миссии, разминируют маршруты и эвакуируют раненых под обстрелом. Например, в "Хартии" переоборудовали M113 в дистанционно управляемую машину для разминирования.

Phantom переносит эту же логику на человекоподобную платформу. Его главное потенциальное преимущество заключается не во внешнем виде робота и не в способности держать оружие, а в возможности использовать пространство, инструменты и снаряжение, которые изначально создавались для человека.