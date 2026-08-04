Про можливості Phantom написала користувачка Amani у соцмережі X. Розробку таких систем і випробування роботів Foundation в Україні раніше підтверджували Euronews та Reuters.

Робот має йти туди, де військовий ризикує найбільше

Концепція Foundation полягає не в негайній заміні піхоти роботизованими підрозділами. Phantom має брати на себе окремі завдання, під час яких людина найбільш вразлива.

Зокрема, робот може першим заходити до неперевіреної будівлі, оглядати приміщення, складати карту території та переносити спорядження між відкритими й закритими ділянками.

Саме такі завдання Foundation уже тестувала в Україні. За словами розробників, бойові умови змусили компанію посилити конструкцію та готувати наступну версію Phantom до роботи на вулиці, у пилу, волозі та після падінь.

Раніше Мілітарі 24 детально розповідав, як роботи Phantom MK-1 випробовували в Україні та для яких військових завдань їх готують.

Зброю робот не повинен застосовувати самостійно

У публікаціях про Phantom часто акцентують на можливості використовувати ту саму стрілецьку зброю, що й військовий. Однак нинішня концепція не передбачає, що робот сам обиратиме ціль і ухвалюватиме рішення про атаку.

Рішення про застосування озброєння має підтверджувати людина. Автоматика може відповідати за пересування, розпізнавання об’єктів, навігацію та утримання системи в робочому положенні, але оператор залишається в контурі управління.

Це відповідає ширшому підходу до роботизації війська: машина перебирає на себе небезпечну фізичну роботу, але не отримує повної свободи у застосуванні сили.

Схожу модель показала й китайська армія, коли робопси та наземні безпілотники рухалися попереду піхоти під час навчального штурму.

Які характеристики має Phantom

За даними з публікації в X, робот може рухатися зі швидкістю близько 6,5 кілометра на годину та переносити понад 20 кілограмів спорядження.

Euronews наводить близькі характеристики першої версії: вантажопідйомність Phantom становила приблизно 25 – 30 кілограмів. У наступному поколінні Phantom 2 компанія планує збільшити її приблизно до 80 кілограмів. Робот також має отримати захист від пилу та води й стійкішу до ударів конструкцію.

Foundation уже демонструє автономну ходьбу, перенесення важких вантажів і роботу з різними предметами. На сайті компанії також опубліковані демонстрації з мінометним обладнанням, однак повні військові характеристики серійної версії поки не розкривають.

150,000 dólares. Ese es el precio de un robot humanoide diseñado para llevar el mismo rifle que utiliza un soldado, caminar a casi 6.5 km/h, transportar más de 20 kilos de equipo y despejar un edificio antes de que cualquier persona cruce la puerta.



Una startup estadounidense… pic.twitter.com/rcXgeIgmnz — Amani (@SoyAmanii) August 3, 2026

Ціна поки залишається неоднозначною

У дописі Amani названо вартість у 150 тисяч доларів за одного робота. Проте інші джерела подають відмінні цифри.

У липні 2026 року керівник Foundation Санкает Патхак повідомив Reuters, що військові роботи для логістики та розвідки продають урядовим замовникам приблизно за 300 тисяч доларів. Комерційна версія коштує близько 100 тисяч доларів на рік у форматі оренди.

Euronews водночас писав, що військові замовники купують роботи за ціною, близькою до комерційної. Отже, єдиної публічно підтвердженої ціни для всіх конфігурацій Phantom наразі немає. Вона може залежати від покоління робота, сенсорів, програмного забезпечення та призначення.

Контракти зі структурами Пентагону

Foundation заявляє про дослідницькі контракти загальною вартістю близько 24 мільйонів доларів з армією, флотом та Повітряними силами США.

Ці угоди стосуються випробувань роботизованих систем, а не закупівлі десятків тисяч готових бойових машин. Phantom усе ще перебуває на стадії розвитку, а його здатність стабільно працювати у складному рельєфі та бойовому середовищі ще необхідно довести.

У Мілітарі 24 раніше також пояснювали, чому гуманоїдні роботи поки не можуть повністю замінити піхоту.

Від десятків машин до великої серії

У соцмережах поширюється твердження, що Foundation хоче виготовити 50 тисяч роботів до кінця 2027 року.

Компанія справді готує різке масштабування. У жовтні 2026 року вона планує запустити підприємство потужністю до 5 тисяч роботів на рік. На початку 2027 року має розпочатися будівництво більшого заводу, розрахованого вже на випуск до 50 тисяч машин щороку.

Це означає заявлену виробничу спроможність, а не гарантований випуск 50 тисяч бойових роботів до конкретної дати. Реальні обсяги залежатимуть від готовності конструкції, замовлень і результатів військових випробувань.

Не заміна солдата, а заміна першого кроку

Найточніше призначення Phantom можна описати не як спробу прибрати людину з війни, а як спробу не відправляти її першою у найбільш небезпечне місце.

Український досвід уже показує цей принцип на наземних платформах. Роботи виконують логістичні місії, розміновують маршрути та евакуюють поранених під вогнем. Наприклад, у "Хартії" переобладнали M113 на дистанційно керовану машину для розмінування.

Phantom переносить цю саму логіку на людиноподібну платформу. Його головна потенційна перевага полягає не в зовнішності робота і не у здатності тримати зброю, а в можливості використовувати простір, інструменти та спорядження, які спочатку створювалися для людини.