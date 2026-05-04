Это стало ударом для Берлина: США отменили размещение в Германии важных ракет

На фоне конфликта с Германией США не только решили вывести из страны 5 тысяч военных. Они также отказались от развертывания там батальона ракет большой дальности.

США отменили план времен Джо Байдена по размещению в Германии американского батальона с ракетами большой дальности Tomahawk. Это стало ударом для Берлина. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также Франция и Германия предлагают Киеву "символическое" место в ЕС, – FT

Как США лишают Германию важных ракет?

Германия надеялась, что эти ракеты станут важным элементом сдерживания России, пока Европа разрабатывает собственные системы такой дальности.

Эксперт Кристиан Меллинг отметил, что США фактически имеют "монополию" в НАТО на такие дальнобойные возможности, поэтому отмена этого подразделения является даже более серьезным, чем само сокращение войск.

Справка: На саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года стало известно о решении США усилить защиту своих европейских партнеров по Альянсу. В рамках этого с 2026 года в Германии на временной основе должны были разместить ракеты Tomahawk и другое дальнобойное оружие.

Напомним, что Tomahawk – это американские крылатые ракеты большой дальности, которые используют еще со времен холодной войны. Их считали важным сдерживающим фактором еще в СССР.

Эти ракеты имеют дальность (в зависимости от модификации) – 870 – 2 500 километров. Ныне классический вариант – это 1 600 – 1 800 километров.

Tomahawk может запускаться с кораблей, подводных лодок, наземных установок и самолетов. Ракета использует систему наведения DSMAC – она "сравнивает" местность во время полета с заранее записанными изображениями. Благодаря этому имеет высокую точность и плохо поддается радиоэлектронному глушению.

Что известно о выводе войск США из Германии

1 мая Пентагон объявил о сокращении американского военного присутствия в Германии. Из страны выведут 5 тысяч военных.

Это решение приняли после конфликта Дональда Трампа и Фридриха Мерца в соцсети.

Ранее на этой неделе канцлер Германии заявил, что Иран "унизил" США и раскритиковал Трампа, сказав, что у него нет четкой стратегии завершения конфликта.

В ответ Трамп написал в Truth Social, что США могут сократить свое военное присутствие в Германии, и решение примут в ближайшее время. Также он посоветовал Мерцу больше сосредоточиться на войне России против Украины, миграции и энергетике, а не на политике США в отношении Ирана.

После этого в Пентагоне заявили, что разочарованы слабым участием Германии в войне с Ираном и считают ее заявления неуместными.

Позже Трамп заявил, что сокращение может быть "гораздо больше, чем на 5 тысяч".

Сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс заявили, что "очень обеспокоены". По их мнению, войска следует не выводить из Европы, а переместить ближе к восточному флангу. Они предупредили, что преждевременное сокращение военного присутствия США может ослабить сдерживание России и подать неправильный сигнал Владимиру Путину.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал решение США ожидаемым. По его словам, оно должно стимулировать Европу больше заботиться о собственной обороне. Он рассказал, что Германия планирует расширить армию с 185 до 260 тысяч военных.