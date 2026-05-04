США скасували план часів Джо Байдена щодо розміщення в Німеччині американського батальйону з ракетами великої дальності Tomahawk. Це стало ударом для Берліна. Про це пише Reuters.

Як США позбавляють Німеччину важливих ракет?

Німеччина сподівалася, що ці ракети стануть важливим елементом стримування Росії, поки Європа розробляє власні системи такої дальності.

Експерт Крістіан Меллінг зазначив, що США фактично мають "монополію" в НАТО на такі далекобійні можливості, тому скасування цього підрозділу є навіть серйознішим, ніж саме скорочення військ.

Довідка: На саміті НАТО у Вашингтоніу у липні 2024 року стало відомо про рішення США посилити захист своїх європейських партнерів по Альянсу. У межах цього з 2026 року в Німеччині на тимчасовій основі мали розмістити ракети Tomahawk та іншу далекобійну зброю.

Нагадаємо, що Tomahawk – це американські крилаті ракети великої дальності, які використовують ще з часів холодної війни. Їх вважали важливим стримувальним фактором ще в СРСР.

Ці ракети мають дальність (залежно від модифікації) – 870 – 2 500 кілометрів. Нині класичний варіант – це 1 600 – 1 800 кілометрів.

Tomahawk може запускатися з кораблів, підводних човнів, наземних установок і літаків. Ракета використовує систему наведення DSMAC – вона "порівнює" місцевість під час польоту з заздалегідь записаними зображеннями. Завдяки цьому має високу точність і погано піддається радіоелектронному глушінню.

Що відомо про виведення військ США з Німеччини

1 травня Пентагон оголосив про скорочення американської військової присутності в Німеччині. З країни виведуть 5 тисяч військових.

Це рішення ухвалили після конфлікту Дональда Трампа і Фрідріха Мерца у соцмережі.

Раніше цього тижня канцлер Німеччини заявив, що Іран "принизив" США і розкритикував Трампа, сказавши, що в нього немає чіткої стратегії завершення конфлікту.

У відповідь Трамп написав у Truth Social, що США можуть скоротити свою військову присутність у Німеччині, і рішення ухвалять найближчим часом. Також він порадив Мерцу більше зосередитися на війні Росії проти України, міграції та енергетиці, а не на політиці США щодо Ірану.

Після цього в Пентагоні заявили, що розчаровані слабкою участю Німеччини у війні з Іраном і вважають її заяви недоречними.

Пізніше Трамп заявив, що скорочення може бути "набагато більше, ніж на 5 тисяч".

Сенатор Роджер Вікер і конгресмен Майк Роджерс заявили, що "дуже занепокоєні". На їхню думку, війська слід не виводити з Європи, а перемістити ближче до східного флангу. Вони попередили, що передчасне скорочення військової присутності США може послабити стримування Росії і подати неправильний сигнал Володимиру Путіну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав рішення США очікуваним. За його словами, воно має стимулювати Європу більше дбати про власну оборону. Він розповів, що Німеччина планує розширити армію з 185 до 260 тисяч військових.