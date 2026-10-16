В Украине тестируют дрон StarGate для эвакуации раненых: что о нем известно

Украинская компания SkyFall разработала беспилотник StarGate, предназначенный для эвакуации раненых военнослужащих.

Первый аппарат передали одной из боевых бригад для испытаний на фронте. Об этом сообщает Associated Press.

Что предшествовало разработке StarGate?

Идея создания беспилотника возникла после обращения командира 475-го отдельного штурмового полка "Код 9.2" с позывным "Флинт" к основателю SkyFall. Военный попросил разработать способ эвакуации раненых с труднодоступных позиций.

Представитель компании подтвердил, что запрос на разработку поступил непосредственно с передовой.

На отдельных участках фронта эвакуацию затрудняют обстрелы, атаки беспилотников, воронки от снарядов, грязь и заминированные дороги. По словам командира подразделения "Код 9.2" с позывным "КВН", наземным роботизированным комплексам может потребоваться от двух до трех часов, чтобы добраться до позиции.

Какие характеристики у дрона?

По данным SkyFall, StarGate обладает такими характеристиками:

грузоподъемность – до 150 килограммов;

крейсерская скорость – около 65 километров в час;

максимальная скорость – до 105 километров в час;

дальность полета – до 15 километров в одну сторону;

время подготовки к запуску – около 10 минут.

Конструкция предусматривает медицинские носилки и съемные элементы. Заявленная грузоподъемность рассчитана на транспортировку раненого военнослужащего со снаряжением.

Как военные испытывают StarGate?

В настоящее время подразделение "Код 9.2" проводит месячный цикл испытаний беспилотника в боевых условиях. По словам командира с позывным "КВН", военным нужен дополнительный практический опыт, чтобы оценить разработку.

Это совершенно новый метод эвакуации. Сейчас трудно подробно говорить о плюсах и минусах. Нам нужно больше с ним работать,

– отметил он.

По информации разработчика, беспилотник использует два канала связи: Starlink и собственную систему L-Link. Он управляется вручную и обладает функциями искусственного интеллекта, которые, по утверждению компании, помогают ориентироваться при отсутствии GPS или в условиях подавления сигнала.

SkyFall также заявляет о возможности прокладки маршрута к безопасной зоне в случае потери связи.

Во время демонстрации StarGate показали систему защиты от FPV-дронов: аппарат выпустил сетку, которая перехватила другой беспилотник.

По данным компании, дрон оснащен тепловизионными камерами для ночных миссий и предназначен для работы в различных погодных условиях. Разработчик также заявляет, что конструкция позволяет продолжать полет в случае повреждения одного из пропеллерных кронштейнов.

Как военные испытывают StarGate в полевых условиях – смотрите видео

Сколько стоит StarGate?

По оценкам SkyFall, стоимость одного комплекса составит от 50 тысяч долларов в зависимости от конфигурации. Компания планирует к концу 2026 года выйти на производство до 1000 единиц в месяц.

Напомним, что украинские военные уже используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых с опасных участков фронта.