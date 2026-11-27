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Изображение с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре появилось в российском пропагандистском репортаже. Как пишет Defense Express, к концу 2025 года россияне планировали изготовить два опытных экземпляра Су-75, однако в ноябре 2026-го демонстрируют первый самолет еще на стапеле.

Что именно показали россияне?

На кадре видна конструкция будущего самолета в процессе сборки. Рядом расположен экран со схематическим изображением истребителя. Сам завод производит Су-35С и Су-57.

Демонстрация сборки первого опытного образца Су-75 Checkmate, ноябрь 2026 года, стоп-кадр из пропагандистского видео

Ранее "Милитари24" рассказывал, как Россия строит укрытия для самолетов на предприятии в Комсомольске-на-Амуре.

По информации Defense Express, первоначальный план предусматривал два опытных Су-75: один для летных испытаний, другой – для статических. Последние необходимы для проверки прочности конструкции под нагрузками.

Показанный фрагмент репортажа не позволяет оценить готовность всех систем самолета. Он также не подтверждает, что истребитель уже может подняться в воздух.

Как менялись сроки проекта?

Су-75 Checkmate представили в 2021 году. Россия позиционировала его как легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, который должен был быть дешевле тяжелых боевых самолетов.

В рекламных заявлениях фигурировали ориентировочная цена в 30 миллионов долларов и стоимость летного часа около 5 тысяч долларов. Это были ожидаемые показатели, а не подтвержденные затраты на эксплуатацию серийной машины.

Еще во время зарубежной презентации в 2021 году "Ростех" обещал первый полет в 2023-м. Теперь демонстрация незавершенного прототипа показывает, насколько реализация проекта отдалилась от первоначальных анонсов.

Выставочный макет Су-75 Checkmate, иллюстративное фото из открытых источников

Какие характеристики заявляют для Су-75?

Defense Express приводит проектную максимальную взлетную массу 18 тонн, боевую нагрузку до 7,4 тонны и дальность полета до 2900 километров. Заявленная длина разбега и пробега составляет 400–500 метров.

По максимальной скорости имеются расхождения. В приведенном материале речь идет о примерно 2 Махах, тогда как в презентационных данных "Ростеха" за 2021 год указывалось до 1,8 Маха.

Все эти цифры отражают замысел разработчиков. Их не следует представлять как характеристики, уже подтвержденные испытаниями. Также заявленная дальность полета не равна боевому радиусу: для выполнения задачи самолету необходим запас топлива на обратный полет, маневры и другие этапы полета.

Может ли Су-75 появиться в войне против Украины?

Приведенные материалы не дают оснований говорить о готовности Су-75 к боевому применению. Defense Express также обращает внимание на отсутствие конкретного перечня вооружения для нынешней конфигурации самолета.

Между сборкой прототипа и появлением боевой машины предстоят наземные и летные испытания, проверка оборудования и интеграция вооружения. Даже первый полет сам по себе не означал бы готовности истребителя к службе.

Поэтому на данный момент Су-75 остается экспериментальным проектом с задержками. Показанные кадры свидетельствуют о работе над самолетом, но не подтверждают появление нового боеспособного истребителя в российской армии.