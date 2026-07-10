Об этом пишет Military Watch после анализа спутниковых снимков.

Как Россия готовится защищать свою авиацию?

Местный авиазавод – единственное в стране-агрессоре предприятие, производящее самые современные истребители Су-57 и Су-35. За последние десять лет завод получил значительные инвестиции, что позволило существенно расширить производство.

Спутниковые снимки свидетельствуют о почти завершенном строительстве большого производственного цеха. Рядом с ним возводятся несколько укрепленных укрытий для боевых самолетов, в частности истребителей Су-57, Су-35С и Су-30СМ2.

По оценке издания, эти работы проводятся в рамках масштабной программы России по укреплению авиационной инфраструктуры после ряда ударов Украины по военным аэродромам в глубоком тылу России.

Аналитики обращают внимание на быстрые темпы строительства. Они утверждают, что часть защитных сооружений возводится непосредственно вокруг самолетов, находящихся на взлетных полосах. Это позволяет не выводить авиацию из эксплуатации и одновременно повышать ее защиту.

Интересно и то, что некоторые укрытия имеют достаточные размеры, чтобы одновременно размещать два или даже три истребителя.

Рядом с заводом расположена авиабаза Дземги, где базируются подразделения, оснащенные истребителями Су-35 и Су-57. Издание считает, что это делает базу одним из важнейших стратегических авиационных объектов в мире. Там Россия также развернула масштабное строительство.

Поэтому защита как производственных объектов, так и боевых самолетов становится все более приоритетной в то время, когда украинские Вооруженные Силы демонстрируют растущие возможности нанесения ударов на большие расстояния,

– говорится в материале.

Напомним, 8 июля стало известно, что Воздушные силы ВСУ сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Враг потерял свой самолет на восточном направлении.