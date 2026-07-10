Об этом пишет Military Watch после анализа спутниковых снимков.
Как Россия готовится защищать свою авиацию?
Местный авиазавод – единственное в стране-агрессоре предприятие, производящее самые современные истребители Су-57 и Су-35. За последние десять лет завод получил значительные инвестиции, что позволило существенно расширить производство.
Спутниковые снимки свидетельствуют о почти завершенном строительстве большого производственного цеха. Рядом с ним возводятся несколько укрепленных укрытий для боевых самолетов, в частности истребителей Су-57, Су-35С и Су-30СМ2.
По оценке издания, эти работы проводятся в рамках масштабной программы России по укреплению авиационной инфраструктуры после ряда ударов Украины по военным аэродромам в глубоком тылу России.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Аналитики обращают внимание на быстрые темпы строительства. Они утверждают, что часть защитных сооружений возводится непосредственно вокруг самолетов, находящихся на взлетных полосах. Это позволяет не выводить авиацию из эксплуатации и одновременно повышать ее защиту.
Интересно и то, что некоторые укрытия имеют достаточные размеры, чтобы одновременно размещать два или даже три истребителя.
Рядом с заводом расположена авиабаза Дземги, где базируются подразделения, оснащенные истребителями Су-35 и Су-57. Издание считает, что это делает базу одним из важнейших стратегических авиационных объектов в мире. Там Россия также развернула масштабное строительство.
Поэтому защита как производственных объектов, так и боевых самолетов становится все более приоритетной в то время, когда украинские Вооруженные Силы демонстрируют растущие возможности нанесения ударов на большие расстояния,
– говорится в материале.
Напомним, 8 июля стало известно, что Воздушные силы ВСУ сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Враг потерял свой самолет на восточном направлении.