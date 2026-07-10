Про це пише Military Watch після аналізу супутникових знімків.

Як Росія готується захищати свою авіацію?

Тамтешній авіазавод – єдине у державі-агресорці підприємство, яке виробляє найсучасніші винищувачі Су-57 і Су-35. Протягом останніх десяти років завод отримав значні інвестиції, що дозволило суттєво розширити виробництво.

Супутникові знімки свідчать про майже завершене будівництво великого виробничого цеху. Поруч із ним зводять кілька посилених укриттів для бойових літаків, зокрема винищувачів Су-57, Су-35С і Су-30СМ2.

За оцінкою видання, ці роботи проводять у межах масштабної програми Росії зі зміцнення авіаційної інфраструктури після низки ударів України по військових аеродромах у глибокому тилу Росії.

Аналітики звертають увагу на швидкі темпи будівництва. Вони стверджують, що частину захисних споруд зводять безпосередньо навколо літаків, які на злітних смугах. Це дозволяє не виводити авіацію з експлуатації та водночас підвищувати її захист.

Цікаво й те, що деякі укриття мають достатні розміри, щоб одночасно розміщувати два або навіть три винищувачі.

Поруч із заводом розташована авіабаза Дземгі, де базуються підрозділи, оснащені винищувачами Су-35 і Су-57. Видання вважає, що це робить базу одним із найважливіших стратегічних авіаційних об'єктів у світі. Там Росія також розгорнула масштабне будівництво.

Тому, захист як виробничих об'єктів, так і оперативних літаків стає дедалі пріоритетнішим у той час, коли українські Збройні Сили демонструють зростаючі можливості удару на великій дальності,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ збили російський багатоцільовий винищувач Cу-35. Ворог втратив своє повітряне судно на східному напрямку.