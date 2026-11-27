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Зображення з авіазаводу в Комсомольську-на-Амурі з'явилося в російському пропагандистському репортажі. Як пише Defense Express, до кінця 2025 року росіяни планували виготовити два дослідні екземпляри Су-75, проте в листопаді 2026-го демонструють перший літак ще на стапелі.

Що саме показали росіяни?

На кадрі видно конструкцію майбутнього літака в процесі складання. Поруч розташований екран зі схематичним зображенням винищувача. Сам завод виробляє Су-35С та Су-57.

Демонстрація складання першого дослідного зразка Су-75 Checkmate, листопад 2026 року, стоп-кадр з пропагандистського відео

Раніше Мілітарі24 розповідав, як Росія будує укриття для літаків на підприємстві в Комсомольську-на-Амурі.

За інформацією Defense Express, початковий план передбачав два дослідні Су-75: один для льотних випробувань, інший – для статичних. Останні потрібні для перевірки міцності конструкції під навантаженнями.

Показаний фрагмент репортажу не дає змоги оцінити готовність усіх систем літака. Він також не підтверджує, що винищувач уже може піднятися в повітря.

Як змінювалися строки проєкту?

Су-75 Checkmate представили у 2021 році. Росія позиціонувала його як легкий однодвигуновий винищувач п'ятого покоління, який мав бути дешевшим за важкі бойові літаки.

У рекламних заявах фігурували орієнтовна ціна 30 мільйонів доларів та вартість льотної години близько 5 тисяч доларів. Це були очікувані показники, а не підтверджені витрати на експлуатацію серійної машини.

Ще під час закордонної презентації у 2021 році "Ростех" обіцяв перший політ у 2023-му. Тепер демонстрація незавершеного прототипу показує, наскільки реалізація проєкту віддалилася від початкових анонсів.

Виставковий макет Су-75 Checkmate, ілюстративне фото з відкритих джерел

Які характеристики заявляють для Су-75?

Defense Express наводить проєктну максимальну злітну масу 18 тонн, бойове навантаження до 7,4 тонни та дальність польоту до 2900 кілометрів. Заявлена довжина розбігу й пробігу становить 400–500 метрів.

Із максимальною швидкістю є розбіжності. У наведеному матеріалі йдеться про близько 2 Махів, тоді як у презентаційних даних "Ростеху" 2021 року зазначали до 1,8 Маха.

Усі ці цифри описують задум розробників. Їх не варто подавати як характеристики, уже підтверджені випробуваннями. Так само заявлена дальність польоту не дорівнює бойовому радіусу: для виконання завдання літаку потрібен запас пального на повернення, маневри та інші етапи польоту.

Чи може Су-75 з'явитися у війні проти України?

Наведені матеріали не дають підстав говорити про готовність Су-75 до бойового застосування. Defense Express також звертає увагу на відсутність конкретизованого переліку озброєння для нинішньої конфігурації літака.

Між складанням прототипу та появою бойової машини залишаються наземні й льотні випробування, перевірка обладнання та інтеграція зброї. Навіть перший політ сам по собі не означав би готовності винищувача до служби.

Тож наразі Су-75 залишається дослідним проєктом із затримками. Показані кадри свідчать про роботу над літаком, але не підтверджують появи нового боєздатного винищувача в російській армії.