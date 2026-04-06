Помощь от Швеции: какую новейшую систему ПВО вскоре получит Украина
- Швеция передаст Украине системы ПВО Tridon Mk2, выделив на это 400 миллионов евро.
- Tridon Mk2 – это мобильная система средней дальности с автоматической пушкой Bofors 40 Mk4, способна поражать цели на расстоянии до 12 километров.
Швеция передаст Украине новейшие системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые усилят защиту неба. Такая ПВО поможет эффективнее сбивать российские дроны.
На их закупку Швеция выделит 400 миллионов евро. Об этом сообщили в Минобороны.
Что известно о системах ПВО для Украины?
Сумма на новые системы ПВО для Украины составляет почти треть нового пакета военной помощи объемом 1,2 миллиарда евро, который был объявлен в феврале.
Tridon Mk2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, которая впервые была представлена в 2024 году.
Система способна работать при любых погодных условиях как днем, так и ночью, а одним из ее ключевых преимуществ является невысокая стоимость выстрела.
Характеристики Tridon Mk2:
- 40 миллиметровая автоматическая пушка Bofors 40 Mk4 (поражает цели на расстоянии до 12 километров);
- осуществляет до 300 выстрелов в минуту (можно уменьшить темп до 200 выстрелов);
- адаптируется к конкретным огневым задачам;
- применяет боеприпасы с дистанционным подрывом;
Комплекс можно устанавливать как на бронированные вездеходы, так и на грузовики. Благодаря электроприводам он легко интегрируется на различные платформы.
Tridon Mk2 – это универсальная система ПВО с широкими возможностями применения и относительно невысокими затратами, способна одновременно противодействовать различным воздушным целям.
Последние новости о работе ПВО в Украине
В марте 2026 года Украина впервые за время войны опередила Россию по количеству трансграничных ударов дронами. По данным Воздушных сил Украины, в течение марта было обезврежено 5 833 российских беспилотников и 102 ракеты.
Россия ежедневно запускает по Украине десятки "Шахедов", что влияет на безопасность тыловых городов. Сергей Притула считает, что эффективность антишахедного работы может возрасти после изменений в этой сфере.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала предположил, что россияне во время массированных атак утром могли сознательно бить дольше, чтобы давить не только на гражданских, но и на истощение украинской ПВО. Враг 3 апреля масштабно атаковал Украину дронами.