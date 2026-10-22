"Максимальное поражение людей": Россия ночью нанесла удар по центру Киева кассетным "Искандером"

Ночью 22 октября российские войска провели атаку на исторический центр Киева с помощью баллистической ракеты "Искандер". Оккупанты применили кассетную боеголовку К5, предназначенную для максимального поражения людей.

О подробностях вражеской атаки сообщил в Telegram советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Враг применил кассетный "Искандер": подробности удара

По его словам, эта кассетная боевая часть взрывается в воздухе над землей и рассеивает 58 боевых элементов. Зона сплошного поражения людей и техники этим боеприпасом составляет 400 на 400 метров.

Кассетная боеголовка / фото "Флэш"

Эксперт подчеркнул, что оккупанты нанесли этот удар без какой-либо военной цели. Главной целью противника было нанесение максимальных разрушений гражданской инфраструктуре и причинение травм местным жителям.

Этот удар был нанесен не с военной целью. Целью было разрушить часть старого города и ранить как можно больше людей. У нас много раненых гражданских лиц и разрушений,

– отметил Сергей Бескрестнов.

Напомним, что вечером 21 октября оккупанты уже обстреливали Днепровский район Киева баллистическими ракетами, в результате чего ранения получили шестеро жителей. Всего с вечера того дня вражеские войска выпустили по столице 21 ракету в ходе трех волн ударов.

Что известно о предыдущих атаках на столицу

Российские войска регулярно применяют баллистическое вооружение для ударов по Киеву. В частности, вечером 18 октября в столице также раздавались взрывы из-за баллистической угрозы.

Кроме того, 13 октября город подвергался ударам баллистического оружия без предварительных предупреждений о запусках со стороны партнеров.