Про подробиці ворожої атаки повідомив у телеграмі радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Ворог застосував касетний "Іскандер": деталі удару

За його словами, ця касетна бойова частина вибухає у повітрі над землею та розсіює 58 бойових елементів. Зона суцільного ураження людей та техніки цим боєприпасом становить 400 на 400 метрів.

Касетна боєголовка / Фото зі сторінки Сергія "Флеша"

Фахівець наголосив, що окупанти завдали цього удару без жодної військової мети. Головною ціллю противника було завдання максимальних руйнувань цивільній інфраструктурі та травмування місцевих мешканців.

Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування,

– зазначив Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, що увечері 21 жовтня окупанти вже били балістикою по Дніпровському району Києва, внаслідок чого поранень зазнали шестеро жителів. Загалом від вечора того дня ворожі війська випустили по столиці 21 ракету трьома хвилями ударів.

Що відомо про попередні атаки на столицю

Російські війська регулярно застосовують балістичне озброєння для ударів по Києву. Зокрема, увечері 18 жовтня у столиці також лунали вибухи через балістичну загрозу.

Крім того, 13 жовтня місто перебувало під ударом балістики без попереджень про пуски від партнерів.