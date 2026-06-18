Ответ на баллистическую угрозу из России: Зеленский объявил о мощном соглашении с Германией

18 июня Украина на Германию подписала оборонное соглашение. Она касается совместной защиты стран от баллистических ракет России.

Об этом сообщил президент Зеленский на открытии заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает 24 Канал.

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Что известно о новом оборонном соглашении Киева и Берлина?

Во вступительном слове политик сообщил, что Украина перехватывает около 90% вражеских дронов. В то же время, баллистические ракеты России остаются большой проблемой.

Мы все сейчас видим, что Путин полагается на одну последнюю вещь – постоянные ракетные удары. У него баллистические ракеты. Поэтому нам нужны антибаллистические способности,

– подчеркнул президент.

Он сообщил, что Украина и Германия сделали важный шаг в усилении антибаллистической защиты.

У нас есть определенные технологии, определенные технологии есть в Германии. И сегодня министры обороны подписали соглашение, чтобы соединить наши возможности,

– отметил Зеленский.

"До конца зимы мы уже должны видеть результаты нашей совместной работы по антибаллистической защите. Это то, что нужно не только Украине, а всем", – добавил политик.

Во время выступления Зеленский также сообщил, что в DroneDeal уже привлечены 15 стран НАТО и 12 стран вне Альянса. Также некоторые страны уже подготовили решение о новых вкладах в программу PURL.

По словам президента, Европа может иметь сильнейшую армию только благодаря долгосрочному сотрудничеству с Украиной.