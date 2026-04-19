"Украина за год хочет ликвидировать зависимость от Patriot": Зеленский назвал "рецепт"

Украина договорилась с союзниками о поставках сотен ракет для Patriot. В то же время Киев разрабатывает собственную альтернативу для противодействия российской баллистике.

Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot. В эфире телемарафона Владимир Зеленский признал, что это "очень серьезный пакет".

Смотрите также Прилеты все равно будут, – авиаэксперт расставил точки относительно ПВО во время массированных атак

Как Украина хочет бороться с баллистикой без Patriot?

В то же время глава государства отметил, что эти ракеты Украина получит нескоро. По словам президента, немцы уже получили лицензии. Однако теперь нужно, чтобы они еще наладили производство.

Итак, объяснил политик, вопрос дефицита ракет для Patriot до сих пор остается актуальным.

Владимир Зеленский считает, что у Европы должна быть своя антибаллистическая система. Украина уже говорила об этом с несколькими государствами. Работа в этом направлении продолжается.

Нам надо за год сделать свою антибаллистическую систему, чтобы не зависеть от Patriot. Это очень сложно, но реалистично,

– подчеркнул президент.

Какая у Украины ситуация с ПВО?