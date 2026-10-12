Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по России, – СЕО FirePoint

Украина активно работает над созданием собственной баллистической техники. Силы обороны впервые запустили собственную баллистическую ракету по территории России.

Об этом рассказала генеральный директор FirePoint Ирина Терех.

Что заявила Терех

Ирина Терех рассказала, что Украина запустила по России тактическую баллистическую ракету дальностью до 300 километров.

Мы работаем над версией с увеличенной дальностью, которая тоже появится в этом году,

– заявила она.

К слову, в начале октября Зеленский уже сообщал о "первом боевом применении FP-7". Тогда он анонсировал серийное производство ракет. Позже в сети даже показали видео запуска.

FP-7 базируется на советской зенитной ракете 48Н6 от российского ЗРК С-400, но с модернизированным корпусом из композитных материалов, новой электроникой и топливом.

Между тем еще одна украинская разработка, дальнобойная FP-9, в настоящее время находится на этапе летных испытаний. Ее особенность заключается в значительно большей дальности. Ранее сообщалось, что она может превышать 800 километров, поэтому ее сравнивают с другими дальнобойными ракетами.