Готовим сюрпризы Москве: как украинская баллистика и новая ПВО меняют правила игры

Украина продолжает развивать собственные ракеты и системы противовоздушной обороны. Продолжаются испытания новой баллистики, а также обсуждается создание оружия, которое могло бы частично заменить западные системы ПВО.

Военные аналитики и эксперты для 24 Канала разобрали, на что способны украинские разработки и предположили, в какие сроки можно ожидать их серийного производства.

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Способна ли Украина создать аналог Patriot?

Одним из наиболее острых вызовов для Украины остается дефицит современных систем противовоздушной обороны. Как сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, быстро создать в Украине полноценный аналог зенитно-ракетного комплекса Patriot вряд ли удастся.

Ведь речь идет о чрезвычайно сложной системе, которую сегодня способны производить лишь несколько стран мира. Бескрестнов отметил, что современный комплекс ПВО – это не только ракета. Он включает радиолокационные станции, системы обнаружения и сопровождения целей, программное обеспечение и всю инфраструктуру, которая обеспечивает точность и эффективность перехвата. Ракета является лишь одним из элементов большой технологической системы.

Если смотреть на остатки ракеты Patriot, визуально может показаться, что там нет ничего необычного – топливо, электроника, радиолокационная часть. Но ключевое – это комплексность и технологическая интеграция всех компонентов. Именно это делает систему очень дорогой и сложной,

– объяснил он.

Для создания украинской системы противодействия баллистическим угрозам понадобятся значительные инвестиции в научные разработки и сотрудничество с европейскими партнерами. "Флеш" предположил, что в перспективе Украина может получить собственную ракету против баллистики, однако реализация такого проекта требует времени и совместной работы с европейскими R&D-центрами.

Напомним, что ранее соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман сообщал об участии в европейском проекте создания системы ПВО против баллистических ракет, тестирование которой планируют провести до конца 2026 года.

Какие разработки сейчас ведет Украина: смотреть видео

Что известно о разработке украинской баллистики?

Украинская компания Fire Point представила баллистическую ракету FP-7, которая уже успешно прошла испытания. Она предназначена для поражения важных военных целей на значительном расстоянии.

Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал, что эффективность этого оружия будет зависеть не только от технических возможностей производителей, но и от объемов государственного заказа и сценариев применения.

Любое использование баллистических ракет – это тщательно спланированная операция, которая предусматривает предварительную разведку и получение точной информации о целях. А на решение о применении украинской баллистики могут влиять позиции западных партнеров, часть из которых осторожно относится к ударам по территории России из-за рисков эскалации.

По словам Храпчинского, сейчас продолжаются испытания систем с дальностью 200 – 300 километров, что потенциально позволит поражать цели на расстоянии до 600 километров. Это открывает возможность преодоления российской противовоздушной обороны, в частности в Московском регионе, где сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса.

Эксперт подчеркнул, что баллистические ракеты имеют большую боевую часть и сложную траекторию полета, что затрудняет их перехват. В перспективе это может существенно повлиять на работу российских производственных мощностей, которые изготавливают ракетное вооружение. В то же время сроки завершения разработки и масштабного производства украинской баллистики зависят от результатов испытаний и уровня финансирования проекта.

Обратите внимание! В компании Fire Point разрабатывают также баллистические ракеты FP-9 с дальностью поражения до 850 километров. По оценкам, такой радиус позволит доставать до Москвы, а ракета будет оснащена мощной боевой частью.

Какие возможности украинской баллистики: смотреть видео

Когда выпуск баллистики станет серийным?

Компания Fire Point обнародовала первые кадры запуска баллистической ракеты FP-7. Как рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, летные испытания FP-7 стартовали 1 июня 2026 года, а опубликованные 3 июня кадры демонстрируют начало этого этапа тестирования.

По словам Криволапа, согласно графику, летные испытания должны завершиться в июле. В августе возможна доработка отдельных характеристик, если во время тестов обнаружат потребность в коррекциях. После этого в сентябре ожидается начало государственных испытаний.

Если все будет нормально, то можно ожидать, что решение о серийном производстве будет в начале декабря (2026 года, – 24 Канал),

– пояснил авиационный эксперт.

Впрочем, сроки зависят не только от готовности производителя, но и от продолжительности государственных процедур квалификации и испытаний. Если их удастся ускорить, серийное производство может стартовать раньше.

Детали разработки украинской баллистики: смотреть видео

Что изменят новые украинские разработки?

Появление украинской баллистики станет важным усилением для ВСУ, однако она не является универсальным инструментом, который сам по себе изменит ход войны.

Как рассказал заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин, дальнобойные возможности уже сегодня демонстрируют эффективность – в частности удары по объектам на территории России создают проблемы с топливом и логистикой противника. Речь идет не об "оружии победы", а об одном из важных элементов комплексного подхода.

Это не единственный инструмент, который остановит войну. Но это то, что в комплексе поможет достичь результатов на поле боя, которые позволят нам садиться за стол переговоров с другими позициями,

– подчеркнул Жорин.