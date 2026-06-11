Military 24 Аналитика Military Готовим сюрпризы Москве: как украинская баллистика и новая ПВО меняют правила игры
11 июня, 18:00
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Готовим сюрпризы Москве: как украинская баллистика и новая ПВО меняют правила игры

Алина Кулеба

Украина продолжает развивать собственные ракеты и системы противовоздушной обороны. Продолжаются испытания новой баллистики, а также обсуждается создание оружия, которое могло бы частично заменить западные системы ПВО.

Военные аналитики и эксперты для 24 Канала разобрали, на что способны украинские разработки и предположили, в какие сроки можно ожидать их серийного производства.

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Одним из наиболее острых вызовов для Украины остается дефицит современных систем противовоздушной обороны. Как сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, быстро создать в Украине полноценный аналог зенитно-ракетного комплекса Patriot вряд ли удастся.

Ведь речь идет о чрезвычайно сложной системе, которую сегодня способны производить лишь несколько стран мира. Бескрестнов отметил, что современный комплекс ПВО – это не только ракета. Он включает радиолокационные станции, системы обнаружения и сопровождения целей, программное обеспечение и всю инфраструктуру, которая обеспечивает точность и эффективность перехвата. Ракета является лишь одним из элементов большой технологической системы.

Если смотреть на остатки ракеты Patriot, визуально может показаться, что там нет ничего необычного – топливо, электроника, радиолокационная часть. Но ключевое – это комплексность и технологическая интеграция всех компонентов. Именно это делает систему очень дорогой и сложной, 
– объяснил он.

Для создания украинской системы противодействия баллистическим угрозам понадобятся значительные инвестиции в научные разработки и сотрудничество с европейскими партнерами. "Флеш" предположил, что в перспективе Украина может получить собственную ракету против баллистики, однако реализация такого проекта требует времени и совместной работы с европейскими R&D-центрами.

Напомним, что ранее соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман сообщал об участии в европейском проекте создания системы ПВО против баллистических ракет, тестирование которой планируют провести до конца 2026 года.

Какие разработки сейчас ведет Украина: смотреть видео

Украинская компания Fire Point представила баллистическую ракету FP-7, которая уже успешно прошла испытания. Она предназначена для поражения важных военных целей на значительном расстоянии.

Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал, что эффективность этого оружия будет зависеть не только от технических возможностей производителей, но и от объемов государственного заказа и сценариев применения.

Любое использование баллистических ракет – это тщательно спланированная операция, которая предусматривает предварительную разведку и получение точной информации о целях. А на решение о применении украинской баллистики могут влиять позиции западных партнеров, часть из которых осторожно относится к ударам по территории России из-за рисков эскалации.

По словам Храпчинского, сейчас продолжаются испытания систем с дальностью 200 – 300 километров, что потенциально позволит поражать цели на расстоянии до 600 километров. Это открывает возможность преодоления российской противовоздушной обороны, в частности в Московском регионе, где сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса.

Эксперт подчеркнул, что баллистические ракеты имеют большую боевую часть и сложную траекторию полета, что затрудняет их перехват. В перспективе это может существенно повлиять на работу российских производственных мощностей, которые изготавливают ракетное вооружение. В то же время сроки завершения разработки и масштабного производства украинской баллистики зависят от результатов испытаний и уровня финансирования проекта.

Обратите внимание! В компании Fire Point разрабатывают также баллистические ракеты FP-9 с дальностью поражения до 850 километров. По оценкам, такой радиус позволит доставать до Москвы, а ракета будет оснащена мощной боевой частью.

Какие возможности украинской баллистики: смотреть видео

Компания Fire Point обнародовала первые кадры запуска баллистической ракеты FP-7. Как рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, летные испытания FP-7 стартовали 1 июня 2026 года, а опубликованные 3 июня кадры демонстрируют начало этого этапа тестирования.

По словам Криволапа, согласно графику, летные испытания должны завершиться в июле. В августе возможна доработка отдельных характеристик, если во время тестов обнаружат потребность в коррекциях. После этого в сентябре ожидается начало государственных испытаний.

Если все будет нормально, то можно ожидать, что решение о серийном производстве будет в начале декабря (2026 года, – 24 Канал),
– пояснил авиационный эксперт.

Впрочем, сроки зависят не только от готовности производителя, но и от продолжительности государственных процедур квалификации и испытаний. Если их удастся ускорить, серийное производство может стартовать раньше.

Детали разработки украинской баллистики: смотреть видео

Появление украинской баллистики станет важным усилением для ВСУ, однако она не является универсальным инструментом, который сам по себе изменит ход войны.

Как рассказал заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин, дальнобойные возможности уже сегодня демонстрируют эффективность – в частности удары по объектам на территории России создают проблемы с топливом и логистикой противника. Речь идет не об "оружии победы", а об одном из важных элементов комплексного подхода.

Это не единственный инструмент, который остановит войну. Но это то, что в комплексе поможет достичь результатов на поле боя, которые позволят нам садиться за стол переговоров с другими позициями, 
– подчеркнул Жорин.

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