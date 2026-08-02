Украинские морские дроны Magura имеют шансы поступить на вооружение Пентагона

Пентагон объявил о проведении масштабного конкурса на закупку беспилотных катеров, способных нести БПЛА различных типов. Украинские морские дроны Magura, прошедшие испытания в реальных морских боях, идеально соответствуют всем требованиям.

Об этом сообщил Defense Express.

Что известно о конкурсе?

Подразделение оборонных инноваций Пентагона объявило конкурс на беспилотные катера-носители беспилотных летательных аппаратов. Американские военные ищут проверенные решения, которые можно оперативно развернуть в боевых условиях.

В Министерстве обороны США объявили требования, которым должен соответствовать катер:

минимальная операционная дальность 200 морских миль (370 километров);

скорость хода не менее 10 узлов (18,5 километров в час);

должен нести не менее 2 дронов разных типов с минимальной массой полезной нагрузки 2 килограмма;

должен нести многоразовые дроны, предназначенные для выполнения различных миссий, с возможностью возвращения на борт;

должен обнаруживать, идентифицировать и преследовать цели.

Также желательно, чтобы беспилотный катер (БЭК) имел возможность возврата дронов на борт и установки дронов, способных выполнять одну или несколько следующих функций: разведка, радиоэлектронная борьба и ретрансляция связи.

Что известно о БЭКах Magura?

Среди украинских разработок главными претендентами на участие считаются катера Magura MV7 и Magura V7 от компании UFORCE. Они имеют запас хода до 1481 километра, разгоняются до 72 километров в час и способны нести разнообразное вооружение, включая зенитные ракеты и тяжелые беспилотники серии NEMESIS.

Эти системы также продемонстрировали свою эффективность в боевых условиях. С 2023 года они потопили уже 11 российских кораблей в Черном море, сбили два вертолета Ми-8 и два истребителя Су-30СМ.

Конкурс, организованный Пентагоном, будет состоять из трех этапов, а заявки на первый принимаются до 10 августа. За прохождение первых двух этапов компании получат по 40 миллионов долларов, за третий – 20 миллионов долларов, а итоговые победители смогут получить контракт на 200 миллионов долларов.

Однако пока что в компании UFORCE не заявляли о намерении принять участие в конкурсе.

Что известно о сотрудничестве Украины и США в сфере беспилотников?

В июле 2026 года американская компания ReconCraft и украинская UFORCE подписали соглашение о запуске производства морских дронов в США. Обе компании будут поставлять комплектующие, оборудование и персонал.

Также компания UFORCE отправила 2000 БПЛА в США. Это свидетельствует о растущем интересе американской оборонной промышленности к украинским технологиям, доказавшим свою эффективность в реальных боевых условиях.