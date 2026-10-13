Украинские тепловизоры "Курбас" могут начать производить в США для военных дронов

Украинские тепловизионные камеры "Курбас-640", которые используются на фронте, могут устанавливать на американские военные беспилотники. Компании The Fourth Law и Odd Systems подписали меморандум с Performance Drone Works (PDW), который также предусматривает изучение возможности производства этих камер в США.

О достигнутой договоренности сообщила американская компания PDW. Меморандум был подписан в ходе оборонной выставки AUSA в Вашингтоне.

Партнеры проверят совместимость украинских камер с беспилотниками PDW, определят технические требования к интеграции и оценят возможность локализации производства на американских предприятиях. Пока речь идет о намерениях, а не о готовом контракте на серийные поставки.

Украинские тепловизоры для американских беспилотников

Performance Drone Works разрабатывает многоцелевые военные беспилотники, системы связи, программное обеспечение и оборудование для них.

По словам генерального директора компании Джеймса Слайдера, сотрудничество должно объединить технологию, проверенную в Украине, с американскими инженерными и производственными возможностями.

Для нового проекта рассматриваются камеры семейства "Курбас-640". Производитель не уточнил, на какие именно модели дронов PDW их планируют устанавливать и когда могут начаться практические испытания.

В Гантсвилле, штат Алабама, PDW развивает производственный комплекс Drone Factory 01 площадью более 8300 квадратных метров. Предприятие будет заниматься выпуском компонентов и интеграцией технологий партнеров. В рамках соглашения PDW может стать производственным партнером The Fourth Law и Odd Systems на территории США.

Что известно о камерах "Курбас"

Линейку "Курбас" создала украинская компания Odd Systems. В отличие от обычных камер, тепловизоры регистрируют инфракрасное излучение и позволяют получать изображение в темноте. Такое оборудование используют на разведывательных, ударных дронах и перехватчиках.

По утверждению Odd Systems, камеры "Курбас" поставляются более чем 200 производителям беспилотников. Компания называет свою разработку самой распространенной тепловизионной камерой украинского производства на фронте. Ранее она также демонстрировала модификацию "Курбас-640β" со специализированными режимами работы. В то же время меморандум с PDW не уточняет, что американские дроны получат именно версию "Бета".

Тепловизионные камеры являются одним из компонентов украинских беспилотных технологий, которые постепенно выходят на международный рынок. The Fourth Law также работает над системами автономного наведения: например, как ранее сообщал "Милитари 24", ее модуль TFL-1 установили на кодифицированный FPV-дрон "Колибри 10 Advance", способный завершать атаку после потери связи с оператором.

"Курбас-640 Бета" на дроне. Фото Оборонка

Зачем переносить производство в США

Сотрудничество с PDW связано с инициативой Project Foundation, которую развивают The Fourth Law и Odd Systems. Ее цель – создать производство тепловизионных датчиков и более надежные цепочки поставок в Европе и США, уменьшив зависимость от импортных компонентов, в частности китайских.

Еще в феврале 2026 года соучредитель Odd Systems Ярослав Ажнюк говорил о планах создать фабрику мощностью до миллиона датчиков в год. Однако изготовление тепловизионного датчика и сборка готовой камеры – это разные производственные процессы. Стороны пока не объявили, какие именно операции могут перенести на мощности PDW.

"Камеры "Курбас" были созданы и опробованы на передовой. Вместе с PDW мы можем внедрить эту технологию на американские платформы, а через Project Foundation – построить цепочку поставок тепловизионных датчиков непосредственно на территории США", – отметил Ярослав Ажнюк.

Украинские разработки все чаще выходят на американский рынок

Договоренность с PDW вписывается в более широкое сотрудничество украинских оборонных производителей с США. Причем американские партнеры интересуются не только готовыми беспилотниками, но и технологиями, которые можно интегрировать в собственные изделия.

Например, "Милитари 24" сообщал об экспорте в США 2000 украинских ударных дронов F10 в рамках программы Drone Dominance. В другом сегменте – американские партнеры планируют локализовать производство украинских морских дронов Magura.

В отличие от поставок готовых аппаратов, соглашение между Odd Systems, The Fourth Law и PDW касается отдельной технологии, которую можно устанавливать на американские платформы и потенциально производить в США. Сроки интеграции, объемы производства и стоимость будущих контрактов пока не объявлены.