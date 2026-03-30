Нужна альтернатива, – Зеленский о серьезном дефиците антибаллистических ракет в мире

Президент Зеленский рассказал о дефиците антибаллистических ракет в мире. Сейчас большинство современных ракет-перехватчиков в составе ЗРК Patriot PAC-3 партнеры передают на Ближний Восток.

Украина тоже в них нуждается, поэтому сейчас ведет переговоры с двумя странами и ищет альтернативы. Об этом президент Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский об антибаллистических системах?

Зеленский отметил, что дефицит PAC-3 в мире, прежде всего и в Украине, никогда не заканчивался.

В месяц производят всего около 60 ракет.

Безусловно, есть важные шаги на территории европейского континента по увеличению производства, но и это увеличение не решит этот вопрос. Все антибаллистические пакеты мы видим куда партнеры направляют – туда, где сегодня очень горячо, прежде всего на Ближний Восток. К сожалению, иногда забывают об Украине,

– сказал украинский президент.

В то же время он выразил благодарность партнерам, которые слышат о потребностях Украины.

Президент рассказал, что во время визита на Ближний Восток этот вопрос поднимался, но деталями он не поделился.

Зеленский подчеркнул, что работа для обеспечения Украины PAC-3 будет продолжаться.

"Если честно, не только Украине, но и миру надо искать альтернативу как можно скорее. Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность. Когда будет результат, тогда скажу", – добавил он, заметив, что украинскому ОПК надо максимум работать, чтобы иметь собственные антибаллистические системы.

