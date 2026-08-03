Military 24 Оружие и технологии В США договорились о нескольких особых вариантах применения ракетных систем, – Зеленский
3 августа, 18:28
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Обновлено - 18:45, 3 августа

В США договорились о нескольких особых вариантах применения ракетных систем, – Зеленский

Даниил Жоров

Владимир Зеленский заслушал доклад Павла Палисы о выполнении партнерами оборонных договоренностей. Президент отметил, что работа ведется по трем основным направлениям: ПВО, размещение западного вооружения в Украине и сотрудничество между военными компаниями.

Об этом он рассказал в своих социальных сетях

Что сказал Зеленский?

Ракеты для ПВО нужны на наших пусковых установках, а не на складах где-то вдали от реальных угроз, 
– заявил Зеленский.

Он отметил, что на встречах в Соединенных Штатах в ходе недавнего визита стороны договорились о нескольких вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между украинскими и американскими компаниями. 

Продолжается подготовка соответствующих документов и взаимодействие между компаниями. Генерал Палиса будет координировать эту работу с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями. У наших будет больше сил,
 – пообещал президент.

 

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