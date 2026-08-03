В США договорились о нескольких особых вариантах применения ракетных систем, – Зеленский

Владимир Зеленский заслушал доклад Павла Палисы о выполнении партнерами оборонных договоренностей. Президент отметил, что работа ведется по трем основным направлениям: ПВО, размещение западного вооружения в Украине и сотрудничество между военными компаниями.

Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

Ракеты для ПВО нужны на наших пусковых установках, а не на складах где-то вдали от реальных угроз,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что на встречах в Соединенных Штатах в ходе недавнего визита стороны договорились о нескольких вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между украинскими и американскими компаниями.

Продолжается подготовка соответствующих документов и взаимодействие между компаниями. Генерал Палиса будет координировать эту работу с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями. У наших будет больше сил,

– пообещал президент.